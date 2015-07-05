به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از دهیاران نمونه استان زنجان با بیان این مطلب، افزود: از سوی دیگر ۱۲۰ میلیارد ریال نیز از اعتباری مجزا در پایان سال به دهیاران اختصاص یافت که مجموع اعتبارات این بخش به ۴۵۰ میلیارد ریال رسید.
انصاری با بیان اینکه ۳۶ درصد جمعیت استان زنجان را روستاها تشکیل میدهند، ادامه داد: این در حالی است که دهیاران از این اعتبارات برای اجرای پروژههای عمرانی استفاده نکردند و اعتبار در حساب آنها باقی ماند.
استاندار زنجان افزود: دهیاران نسبت به مصرف آب روستائیان برنامهریزی و دقت نظر داشته باشند و این امر را اطلاعرسانی کنند که حفر چاههای غیر مجاز نه تنها کمکی به آنها نمیکند بلکه باعث تامین سخت آب میشود.
انصاری ادامه داد: حدود هزار و ۷۰۰ پروژه در دهیاریهای استان تعریفشده و برای این تعداد پروژه، ۴۲ میلیارد تومان به دهیاریها دادیم.
وی با بیان اینکه باید پروژهها را محدود تعریف کنیم، گفت: با اتمام پروژه بعدی طرح بعدی اجرا شود و در این راستا دهیاریها بسیار موثر هستند.
انصاری، با اشاره به بحران جدی آب در استان اظهار داشت: با توجه به اینکه امروز بحران آب جدی است باید مدیریت لازم از سوی دهیاران در دستور کار قرار گیرد.
استاندار زنجان با بیان اینکه دهیاران باید بر اذعان عمومی مردم در روستاها این را بگنجانند که بحران آب جدی است، گفت: دهیاران نقش مهمی را در این امر دارند و مردم به مصرف بهینه آب تشویق کنند.
انصاری در ادامه افزود: در روستاها کسب و کار جدید شکل بگیرد و توسعه بخش خدمات در روستاها بسیار قوی شود.
استاندار زنجان با بیان اینکه به هیچ عنوان مشکل مربوط به آب شرب در روستا مربوط به امکانات، اعتبار، لولهکشی کشی نیست و مشکل در تامین منبع آب است، افزود: دهیاران باید برای توجیه اهالی روستا اقدام و آنان را نسبت به شیوههای های درست و بهینه از منابع آب آگاه کنند.
انصاری یادآور شد: دهیاران باید بهسرعت برای اجرای طرحهای هادی تصویب و طراحیشده در روستاها اقدام کنند.
استاندار زنجان اجرای طرح هادی، مدیریت پسماند و نظارت برساخت ساخت و ساز پروژههای عمرانی را از اولویتهای کاری در روستاها عنوان کرد و گفت: باید حداقل فضای بهداشتی و مناسبی در روستاها ایجاد شود.
انصاری با بیان بیان اینکه نگرش مردم شهر به پول نسبت به روستاییان به لحاظ دشواری کسب آن متفاوت است، گفت: همین تفاوت در نگرش سبب شده است که روستاییان پولی را که بهدست می آورند، صرف کارهای ضروری همچون ازدواج فرزندانشان کنند درحالیکه این نگرش در شهر وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه دهیاران باید برای توسعه خدمات و مشاغل خدماتی در سطح روستاها تلاش کنند، افزود: تحقق این امر موجب بهبود وضعیت معیشتی روستاییان از طریق توسعه کسبوکار و کار خانگی میشود.
استاندار زنجان ادامه داد: ۱۵ درصد اقتصاد روستاهای استان زنجان از طریق مشاغل خدماتی فعالیت میکند، که این میزان نیازمند افزایش است و باید بستر مناسب در این زمینه ایجاد شود.
انصاری ادامه داد: این کسبوکار جدید می تواند در حوزه گردشگری و خدمات مورد نیاز نیاز روستاییان باشد تا اهالی علاوه بر آنکه از وجود آن منتفع میشوند، از هزینه کرد مضاعف برای دریافت خدمات در دیگر مناطق ازجمله شهرها خودداری و سرمایه در دست خود را صرف بهبود معیشت روستای خود کنند.
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