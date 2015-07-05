تفاهم نامه فرهنگی با ۱۶ شهرستان استان کرمان منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید فلاح صبح یکشنبه در نشست با هنرمندان رابر با اشاره به ظرفیت های فرهنگی و هنری شهرستان رابر، اظهار داشت: هنر یکی از تاثیرگذارترین ابزار است.

وی با اشاره به بودجه های اندک حوزه فرهنگ و هنر گفت: سرمایه و افتخار جامعه هنری این است که با دست خالی آثار ارزشمند و تاثیرگذار را خلق کنند.

فلاح با تاکید بر لزوم رعایت عدالت فرهنگی گفت: طی سال جاری تفاهم نامه فرهنگی با ۱۶ شهرستان استان کرمان منعقد شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان ابراز داشت: در این تفاهم نامه ها فعالیت ها و وظایف هر شهرستان مشخص شده است.

وی با اشاره به روند کند احداث مجتمع فرهنگی هنری بعثت شهرستان رابر گفت: باید اعتباری از محل ماده ۱۸۰ برای این منظور اختصاص پیدا کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یادآور شد: ساختار سازمانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رابر به تصویب رسید.

این مسئول خواستار ورود پررنگ خیرین به عرصه فعالیت های قرآنی شد و افزود: با بودجه های اندک دولتی نمی توان اقدام موثری در این زمینه انجام داد.