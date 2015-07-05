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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۵۸

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان:

تفاهم نامه فرهنگی با ۱۶ شهرستان استان کرمان منعقد شد

تفاهم نامه فرهنگی با ۱۶ شهرستان استان کرمان منعقد شد

کرمان - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان از انعقاد تفاهم نامه فرهنگی با ۱۶ شهرستان این استان طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید فلاح صبح یکشنبه در نشست با هنرمندان رابر با اشاره به ظرفیت های فرهنگی و هنری شهرستان رابر، اظهار داشت: هنر یکی از تاثیرگذارترین ابزار است.

وی با اشاره به بودجه های اندک حوزه فرهنگ و هنر گفت: سرمایه و افتخار جامعه هنری این است که با دست خالی آثار ارزشمند و تاثیرگذار را خلق کنند.

فلاح با تاکید بر لزوم رعایت عدالت فرهنگی گفت: طی سال جاری تفاهم نامه فرهنگی با ۱۶ شهرستان استان کرمان منعقد شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان ابراز داشت: در این تفاهم نامه ها فعالیت ها و وظایف هر شهرستان مشخص شده است.

وی با اشاره به روند کند احداث مجتمع فرهنگی هنری بعثت شهرستان رابر گفت: باید اعتباری از محل ماده ۱۸۰ برای این منظور اختصاص پیدا کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یادآور شد: ساختار سازمانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رابر به تصویب رسید.

این مسئول خواستار ورود پررنگ خیرین به عرصه فعالیت های قرآنی شد و افزود: با بودجه های اندک دولتی نمی توان اقدام موثری در این زمینه انجام داد.

کد مطلب 2851971

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