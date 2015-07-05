هزینه های تامین اجتماعی ۳۰ درصد بودجه کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدتقی نوربخش اظهار داشت: با وجود همه مشکلات اقتصادی خدمات سازمان تأمین اجتماعی در موعد قانونی انجام و مستمری‌ها بدون تأخیر پرداخت می‌شود. ضمن آنکه مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین‌ماه نیز از هفتم ماه جاری در حال پرداخت است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی کشور گفت: در حال حاضر کشور ما درگیر نبرد اقتصادی تمام عیار است و سازمان تأمین اجتماعی نیز به عنوان خدمتگذار نیمی از جمعیت کشور استوار و پایدار مانده است تا این ملت بزرگ دشمن شاد نشوند.

نوربخش با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ارائه خدمات به بیمه شدگان و بازنشستگان تأمین اجتماعی هزینه شده است، افزود: در مقایسه با کل هزینه‌های دولت در همین مدت که حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان است، می‌بینیم که هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی معادل حدود ۳۰ درصد بودجه کشور است. در ماه گذشته ۴۲۰۰ میلیارد تومان برای ارائه خدمات هزینه شده است و این تجهیز منابع در شرایط اقتصادی سختی که در آن قرار داریم انجام شد.

وی ضمن اظهار امیدواری نسبت به رفع مشکلات و محدودیت‌های اقتصادی اعمال شده علیه کشورمان، اظهار داشت: این جنگ تمام عیار اقتصادی برای ایجاد خلل در عزم و اراده مردم ایران ایجاد شده است و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان خدمت رسان نیمی از جمعیت کشور در سنگر اول این نبرد قرار دارد.

نوربخش موفقیت ملت بزرگ ایران در عبور از این شرایط را قطعی دانست و گفت: در سازمان تأمین اجتماعی نیز در یک سال اخیر با وجود تدارک دشمن اعم از کاهش قیمت نفت و فشارهای مختلف اقتصادی و تحریمی که به این کشور وارد شد ولی به همت کارفرمایان و تلاش کارگران از این شرایط سخت به خوبی و با موفقیت عبور می‌کنیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به مشکلات متعدد این سازمان، اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی با کسری بودجه ۵۰۰۰ میلیارد تومانی و همچنین بدهی بانکی ۵۰۰ میلیارد تومانی و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به کارکنان تحویل دولتشد. رفع این مشکلات به عنوان اولویت اصلی سازمان مورد توجه قرار گرفته و در حال حاضر تمامی این مسائل برطرف شده است.

نوربخش در ادامه با اشاره به تخلفات و سوء استفاده‌های انجام شده در سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های گذشته، اظهار داشت: پرونده‌های متعدد حقوقی در رابطه با اتفاقات سالهای گذشته در سازمان با جدیت دنبال می‌شود و البته خدا را شاکریم که در نظام جمهوری اسلامی امکان پیگیری متخلفین وجود دارد و سازمان تأمین اجتماعی در پیگیری حقوق بیمه شدگان و بازنشستگان سازمان کوتاهی نمی‌کند.