عناوین هفته تأمین اجتماعی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعباس تقی پور گفت: ایام هفته تأمین اجتماعی بر اساس مأموریت ها و راهبردهای مرتبط با این سازمان نامگذاری شده اند.

وی افزود: هفته تأمین اجتماعی سالجاری از روز جمعه ۱۹تیر ماه آغاز می شود و تا پنج شنبه ۲۵ تیرماه ادامه می یابد.

تقی پور گفت: ایام این هفته به ترتیب با عنوان تأمین اجتماعی و پاسخگویی، کارآمدی سازمان تأمین اجتماعی با خدمات غیرحضوری، تأمین اجتماعی؛ زنان و کرامت خانواده، تأمین اجتماعی، همدلی و همزبانی با شرکای اجتماعی و اقتصاد مقاومتی، تأمین اجتماعی، تلاش و خدمت صادقانه، رفاه، سلامت و فرهنگ تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی، مشارکت، خلاقیت و بهره وری نامگذاری شده اند.

مدیر کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: در ایام هفته تأمین اجتماعی برنامه های مختلفی برای معرفی خدمات این سازمان و ارتقای تعامل با شرکای اجتماعی در نظر گرفته شده است.

تقی پور گفت: تجدید میثاق با امام راحل(ره)، دیدار و گفت و گو با مسئولان کشوری، برگزاری نشست خبری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اصحاب رسانه، حضور مدیرعامل سازمان در جمع کارگران و بیمه شدگان و گفت وگو با آنان و دیدار با کانون های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی از برنامه های هفته تأمین اجتماعی است.

وی افزود: همزمانی هفته تأمین اجتماعی با ایام ماه مبارک رمضان، امکان استفاده از این ظرفیت را فراهم کرده است و در یک برنامه هماهنگ بیش از ۵۰۰ نفر از مدیران و روسای شعب این سازمان در سراسر کشور با حضور در مساجد به پرسش های بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان پاسخ داده و مسائل آنان را بررسی خواهند کرد.