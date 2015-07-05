به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شقایق حق‌جوی جوانمرد - رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان با بیان اینکه رویداد «هم نت» در طی سه مرحله برگزار می شود، گفت: برگزیدگان مرحله اول فرصت ورود به مراحل دوم و سوم را خواهند داشت.

وی افزود: در «هم نت» صنعتگران و سرمایه گذاران و صاحبان فناوری در باره مسائل و معضلاتشان به امید پیدا کردن راه حل ها با شرکت کنندگان گفتگو می کنند و شرکت کنندگان طی ۸ روز کار تیمی یک چالش واقعی را تجربه کرده و در صورت پیدا شدن راه حل‌ها کسب و کارهای جدیدی در آینده با حضور ایشان شکل می‌گیرد.

وی افزود: مرحله اول این رویداد از تاریخ ۳۱ تیرماه الی ۷ مردادماه با هدف ایجاد فضایی برای درک صحیح از ساز وکارهای اقتصادی و نیروهای حاکم بر اقتصاد، تقویت شم اقتصادی شرکت کنندگان و آشنایی با فرآیند نوآوری و کارآفرینی به صورت هدفمند و اصولی طراحی شده است.

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان بیان کرد: از آنجایی که تبدیل کردن یک ایده به محصول، به طیف گسترده ای از قابلیت ها یا به قولی یک جعبه ابزار قوی از مهارت های مختلف نیاز دارددر مرحله اول، شرکت کنندگان در پنل های آموزشی مفاهیم و اصول تئوریک و ابزارهای لازم برای راه اندازی یک کسب و کار موفق را توسط جمعی از اساتید درجه یک داخل و خارج کشور خواهند آموخت.

وی افزود: شرکت کنندگان علاوه بر اینکه فرصتی برای تجربه واقعی بازار، کار گروهی و کمک گرفتن از حرفه ای های صنعت خواهند داشت، از فرصت همراهی گروهی از مشاوران و کارآفرینان موفق داخلی و بین المللی نیز در طول رویداد برخوردار خواهند شد که به آنها برای تبدیل کردن ایده هایشان به محصول مناسب کمک می کنند.

حق جوی جوانمرد عنوان کرد: شرکت کنندگان در پایان دوره خواهند توانست نگاه روشمند و منسجمی به نوآوری و فرآیند خلق ایده داشته باشند و مسیر لازم برای تبدیل ایده به یک مدل و طرح کسب و کار را به درستی طی کنند و مهارت های اولیه مدیریت و راهبری یک کسب و کار نوپا را فرا بگیرند.