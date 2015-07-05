وزیر دفاع جدید ترکیه معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، ادامه بحران در سوریه و افزایش احتمال ورود نظامیان ترکیه به خاک سوریه موجب شد تا وسدی گونل از سوی «احمد داوداوغلو» نخست وزیر ترکیه، به عنوان وزیر دفاع جدید این کشور معرفی شود.

گونل پیشتر این سمت (وزارت دفاع) را در اختیار داشت. دلیل انتخاب گونل به این سمت آن است که «عصمت ایلماز» وزیر دفاع فعلی، به عنوان رئیس مجلس ترکیه انتخاب شده و دیگر نمی تواند این سمت را در اختیار داشته باشد.

داوداوغلو در حالی اقدام به انتخاب وزیر دفاع جدید کرده که دولت وی موقت بوده و هنوز مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی ترکیه به نتیجه نرسیده است.