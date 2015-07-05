گردآوری طرح های برتر برای برپایی افتتاحیه جشنواره تئاتر کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است طی فراخوانی طرح های برتر برای برپایی افتتاحیه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان گردآوری شوند به همین منظور بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان که قرار است در فضای باز شهربازی رنگین کمان شهر همدان و همراه با مراسمی مردمی برگزار شود، طی فراخوانی از هنرمندان تئاتر دعوت کرد تا طرح های پیشنهادی خود را برای برگزاری آیین افتتاحیه ارائه دهند.

مجید فروتن معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در این باره گفت: امسال برای اولین بار با انتشار فراخوانی از هنرمندان تئاتر دعوت شد تا طرح‌های پیشنهادی خود را برای برگزاری آیین افتتاحیه و اختتامیه این جشنواره به دبیرخانه ارسال کنند تا از میان طرح‌های پیشنهادی، بهترین طرح انتخاب و اجرا شود.

وی با اشاره به این که افتتاحیه جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان ۱۰ مهرماه با حضور کودکان و خانواده‌ها در فضای باز شهربازی رنگین کمان برگزار می‌شود، بیان کرد: از این رو مهلت ارسال طرح‌های پیشنهادی برای آیین افتتاحیه نیز تا پایان تیرماه تمدید شده است. این فراخوان شامل طرح های پیشنهادی برای مراسم اختتامیه نیز می شود و علاقمندان می توانند پیشنهادهای خود را برای مراسم پایانی جشنواره تا پایان تیر به دبیرخانه ارسال کنند.

مدیر اجرایی جشنواره در شهر همدان از افزایش ۴۰ درصدی آثار رسیده به بخش های خیابانی و خردسال خبر داده و یادآوری کرد: دیگر بخش‌های این جشنواره تا آخر تیر ماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

مهلت ارسال طرح‌های پوستر این جشنواره نیز تا دوم مردادماه است. بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در هشت بخش مسابقه تئاتر کودک، مسابقه تئاتر نوجوان، تئاتر خیابانی و نمایشنامه نویسی، تئاتر بین‌الملل، تئاتر خردسال، تئاتر دانش آموزی و کارگاه‌های تخصصی از ۱۰ تا ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۴ با دبیری شهرام کرمی در استان همدان برگزار می شود.