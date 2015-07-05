نوسان در اظهارات مقامات آمریکایی/ توپ در زمین ۱+۵ است

به گزارش خبرگزاری مهر، نوذر شفیعی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، امروز در گفتگوی تلفنی با برنامه «گفتگوی سیاسی» رادیو گفتگو، به بررسی مذاکرات هسته‌ای ایرن و غرب پرداخت.

وی اظهار اشت: آمریکا مجموعه‌ای چند پارچه است و علاوه بر ساختار پیچیده داخلی، دارای چندصدایی است و عدم توافق در زمان مقرر، به این چندصدایی باز می‌گردد.

شفیعی گفت: اگر مذاکرات به شکست بی‌انجامد، جدایی تک تک یا جمعی کشورهای اتحادیه اروپا از اتحاد با آمریکا را شاهد خواهیم بود؛ ولی رژیم صهیونیستی و خاصه عربستان سعودی این وحدت را حفظ خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، با بیان اینکه زمینه‌های موجود برای رسیدن به این موفقیت مهیا نیست، تصریح کرد: با اینکه چارچوب‌های کار در توافق ژنو و لوزان مشخص بود، دائم شاهد نوسان در اظهارات مقامات آمریکایی بودیم، اما با مواردی که مقام معظم رهبری بیان فرمودند، موضوع را با شفافیت روشن کردند.

وی با بیان اینکه ابهامی در سیاست های جمهوری اسلامی وجود ندارد، گفت: هم اینک تکلیف روشن است و اگر این معیارها پیش رو باشد، توپ در زمین ۱+۵ است و ما تا آنجا که توانسته‌ایم، اعتمادسازی کرده‌ایم.

بر اساس این گزارش، علاقمندان برای مشارکت در مباحث این برنامه می‌توانند هر روز از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ نظرات خود را از طریق سامانه ۳۰۰۰۰۱۰۳۵ با «گفتگوی سیاسی» در میان بگذارند.