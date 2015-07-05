آموزش مجازی حج تمتع تا شهريور ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حميد احمدي در تشريح آخرين وضعيت آموزش زائران حج تمتع گفت: آموزشهاي زائران حج تمتع از اول ارديبهشت با هدف آمادگي روحي، معرفتافزايي و انجام درست مناسك حج آغاز شده است و براي زائران مدينه قبل ۱۰ جلسه و براي زائران مدينه بعد ۱۲ جلسه آموزشي برگزار ميشود.
وي افزود: سرفصلهاي آموزشي و وسائل كمكآموزشي از قبيل نرمافزارها، ماكتها و نقشههاي مورد نياز تهيه شده است و در اختيار كارگزارن قرار گرفته است. اين جلسات تا اول ذيالقعده ادامه دارد.
حجتالاسلا احمدي با اشاره به برگزاري جلسات زائران فرهيخته گفت: اين كلاسها در ۴ جلسه ويژه براي زائراني كه داراي تحصيلات تكميلي هستند كه ۲۰ درصد كل زائران را تشكيل ميدهند در حوزههاي اعتقادي و معارف برگزار ميشود.
وي به برگزاري جلسات ويژه معارفي با محوريت قرآن در ماه رمضان در شهرهاي بزرگ اشاره كرد و افزود: قرار است در ماه شوال نيز همايش بزرگ عمومي برگزار شود. همچنين برنامهاي ويژه بانوان در تمام شهرها داريم كه يك پزشك خانم متخصص به همراه دو مبلغه حضور مييابند و به بيان مسائل بهداشتي و معنوي مخصوص خانمها ميپردازند
مدير آموزش معاونت فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري گفت: كلاس هاي آنلاين ويژه زائران حج از اواسط ارديبهشت ماه آغاز شده است و تا كنون موضوعات متنوعي از قبيل احكام و مناسك حج، احكام مبتلابه زائران، اخلاق و آداب زيارت، اسرار و معارف حج، تاريخ و اماكن مكه و مدينه منوره ، شبهات وهابيت ، عقايد شيعه، احكام ويژه بانوان و ..... با حضور زائران حج برگزار شده است.
وي با بيان اين كه اين جلسات تا شهريور ماه ادامه دارد، اظهار كرد: زائران حج تمتع مي توانند با مراجعه به سامانه زائر بنشاني zaer.hajj.ir و نصب نرم افزار كلاس از كلاس ها استفاده نمايند.
مدير آموزش معاونت فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري با بيان اينكه در جلسه آموزش متمركز اعمال حج به صورت نمادين اجرا ميشود، گفت: اين جلسه در نيمه دوم مردادماه در مراكز استانها و شهرهاي بزرگ برگزار ميشود.
وي با بيان اينكه آموزش متمركز براي تهرانيها در استاديوم ۱۲ هزار نفري آزادي در روز شهادت امام صادق(ع) انجام ميشود، گفت: اين جلسات اغلب در مراكز ورزشي و فضاهاي عمومي صورت ميگيرد.
مدير آموزش معاونت فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري با بيان اينكه جلسات ويژه در ماهمبارك رمضان براي زائران حج تمتع در حال اجراست، گفت: حضور در اين جلسات الزامي نيست ولي براي آمادگي معنوي زائران بسيار مفيد است.
مدير آموزش معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری با بيان اينكه آموزش مجازی حج از ۱۶ ارديبهشت راهاندازی شده است، اظهار داشت:این آموزشها تا شهريور ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حميد احمدي در تشريح آخرين وضعيت آموزش زائران حج تمتع گفت: آموزشهاي زائران حج تمتع از اول ارديبهشت با هدف آمادگي روحي، معرفتافزايي و انجام درست مناسك حج آغاز شده است و براي زائران مدينه قبل ۱۰ جلسه و براي زائران مدينه بعد ۱۲ جلسه آموزشي برگزار ميشود.
نظر شما