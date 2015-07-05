بازارهای منطقه ای در لرستان ایجاد شود/ لزوم حمایت از بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر یکشنبه در همایش روز صنعت و معدن ضمن تشکر از زحمات فعالان این عرصه در لرستان به شعار سال مبنی بر "دولت و ملت، همدلی و هم زبانی" اشاره کرد و اظهار داشت: عزم ملی لازمه ایجاد همدلی و هم زبانی بین دولت و ملت برای عبور از بحران هاست.

وی با اشاره به اینکه سال ۹۴ سالی سخت و دشوار برای دولت تدبیر و امید خواهد بود، بیان کرد: این دشواری به دلیل این بوده که قرار است در این سال رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود و خروج از رکود نیز از برنامه های اساسی دولت است.

رشد اقتصادی منفی در لرستان

استاندار لرستان با بیان اینکه وجود تحریم ها مشکلات فراوانی در کشور ایجاد کرده، اضافه کرد: وجود تحریم ها باعث شده دولتی مانند چین پول نفت ما را در اختیار گرفته و اعلام کند اگر خواهان بازگشت این پول هستید باید مبلغی را به عنوان سود آن پول پرداخت کنید و اگر به تعهد خود مطابق قرارداد عمل نکنید ۲۵ درصد جریمه خواهید شد.

بازوند افزود: همچنین کشور هند از فروش گندم به ایران خودداری کرده و می گوید اگر می خواهید آرد به شما می دهیم ولی گندم نمی فروشیم از طرف دیگر وجود خزانه خالی و عدم فروش نفت کشور از دیگر مشکلات بوده لذا دولت با چنین وضعیتی مواجه است.

وی نرخ اقتصادی کشور را در شرایط کنونی منفی شش درصد خواند و گفت: این در حالی است که قرار بود مطابق برنامه چشم انداز این نرخ اقتصادی مثبت هشت درصد باشد که این وضعیت در همه استان های کشور حاکم بوده ولی در استان های محرومی همچون لرستان وضعیت نابسامان تر است.

استاندار لرستان افزود: در استان لرستان با ظرفیت ۱۱ درصدی صنعت رشد اقتصادی منفی بسیار بالا بوده و نرخ مشارکت بسیار پایین است که این نشان می دهد هیچکس به درستی درگیر مسائل و مشکلات نیست.

لزوم ایجاد بازارهای منطقه ای در لرستان

وی با اشاره به اینکه هنگام ورود به استان بنا را برای ایجاد یک بازار منطقه ای گذاشته و برنامه های خود را در این مسیر قرار دادیم عنوان کرد: اگر قرار است جهت فلش های جمعیت در لرستان که در حال حاضر برون گراست درون گرا شود باید بازار کالاهای تولیدی، صادراتی و داخلی در آن ایجاد شود که ماحصل همه این ها ایجاد یک بازار سرمایه خواهد بود.

استاندار لرستان ایجاد بازارهای منطقه ای در لرستان را نیازمند برنامه ریزی دقیق و ایجاد تغییراتی مثبت در استان دانست و گفت: دولت نمی تواند و بلد نیست این بازارهای سرمایه ای و منطقه ای را در استان ها ایجاد کند همانگونه که در دنیا نیز دولت ها متولی ایجاد این بازارها نیستند.

بازوند با بیان اینکه بخش خصوصی متولی ایجاد بازارهای منطقه ای در استان هاست تصریح کرد: استان لرستان دارای بخش خصوصی بسیار ضعیف بوده که از سرمایه اجتماعی مردم هیچ حمایتی نکرده است لذا اگر می خواهیم بازارهای منطقه ای در لرستان شکل گیرد لازم است بخش خصوصی پرچم توسعه را در دست بگیرد.

وی افزود: هرچند برافراشتن پرچم توسعه استان برای بخش خصوصی بسیار سنگین بوده و ممکن است کمرش زیر بار آن خم شود ولی وقوع این اتفاق اجتناب ناپذیر است لذا متولی گری امر توسعه باید از دولت گرفته و به بخش خصوصی محول شود.

استاندار لرستان ایجاد تغییر در امر توسعه را با یکسری تنش ها و مقاومت ها همراه دانست و اظهار داشت: در این تغییر ابتدا افکار عمومی هستند که باید با بخش خصوصی مشارکت کرده و هزینه های ناشی از این تغییرات را بپردازند سپس خواص و سیاسیون و پس از آن کارمندان دولت باید این تغییرات را پذیرا باشند.

بازوند با اشاره به اینکه افکار عمومی لرستان توانسته اند تغییرات موجود برای توسعه استان را قبول کرده و حضور بخش خصوصی را بپذیرند بیان داشت: خواص و سیاسیون لرستان نیز این موضوع را پذیرفته اند ولی در عین حال حاشیه هایی هم برای سرمایه گذاران ایجاد می کنند.

حمایت از بخش خصوصی در استان

وی با اشاره به اینکه در لرستان برخی مخالف سود بخش خصوصی هستند عنوان کرد: بخش خصوصی باید سود ببرد چرا که منابع، هستی و زندگی خود را وارد استان کرده است مگر قرار است ضرر کند و اگر ما از سود بردن دیگران ناراحت شویم باعث تضعیف سرمایه اجتماعی استان شده ایم.

استاندار لرستان اضافه کرد: قشر مدیران و کارمندان دولت هنوز هم با حضور بخش خصوصی در استان در حال مقابله هستند و همچون سدی آهنی جلوی این ماجرا ایستاده اند و این در حالی است که بخش خصوصی از ما انتظار دارد این سدهای پیش روی آن ها را بشکنیم و ما نیز حتما این کار را خواهیم کرد.

بازوند با اشاره به اینکه یکی از شاخصه های ارزیابی مدیران برای ما حمایت از بخش خصوصی است عنوان کرد: در حال حاضر ۴۸۰ هزار میلیارد تومان پول در کشور ریخته شده و هنر ما این است که این پول ها را جمع آوری کنیم و این در حالی است که طی هشت سال گذشته این مبلغ همچون سیلی ویرانگر یک روز خود را در قیمت مسکن و روزی دیگر در قیمت سکه و دلار خود را نشان می داد.

وی ادامه داد: اکنون مدیران اقتصادی کشور توانسته اند این سیل خروشان را مهار کرده و اجازه ندهند این دارایی هر روز به جایی خسارت وارد کند لذا هنر ما در این است که از این مبلغ برای رشد تولید، صنعت و خدمات استان استفاده کنیم.

ارتقا رتبه بیکاری در لرستان

استاندار لرستان اظهار داشت: شرکت سرمایه گذاری کوثر با سرمایه گذاری ۴۰۳ میلیارد تومان در حال ساخت ساختمانی با مساحت ۵۴ هزار متر مربع در شهر خرم آباد است که ارزش همین یک پروژه به اندازه تعداد پروانه هایی است که طی ۱۰ سال شهرداری خرم آباد صادر کرده است.

بازوند بر ضرورت تقویت و حمایت بخش خصوصی توسط همه لرستانی ها تاکید کرد و گفت: مدیران دستگاههای دولتی و دانشگاههای استان باید مشاورینی امین برای بخش خصوصی باشند و در خصوص پروژه های بلاتکلیف و تعطیل استان به آن ها مشاوره بدهند.

وی با بیان اینکه دولت ها در تمام دنیا تنها قادرند ۱۵ درصد نیاز منطقه شان را تامین کنند تصریح کرد: حضور بخش خصوصی در لرستان طی سال ۹۳ خود را به خوبی در شاخص ها نشان داد بطوریکه شاخص نرخ مشارکت مردم در پایان سال ۹۲ تنها ۳۲ درصد بود و این رقم در پایان سال گذشته به ۳۵ درصد رسید هرچند هنوز با نرم کشوری خیلی فاصله داریم.

استاندار از ارتقاء رتبه بیکاری استان و صعود دو پله ای آن در سال ۹۳ خبر داد و گفت: رتبه بیکاری لرستان در سال ۹۳ دو پله کاهش یافت و قبل از استان های کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری در جدول قرار گرفت و پس از سال ها این رتبه نامیمون و نامبارک بیکاری اول کشور از روی اسم لرستان حذف شد.

بازوند با اشاره به اینکه در لرستان هر کس باید به این نتیجه برسد که خود باید برای خودش شغل ایجاد کند، افزود: قرار داشتن لرستان به عنوان رتبه اول بیکاری کشور برای ما بارهای سنگینی به همراه داشت و باعث فرار سرمایه گذار می شد.

وی وجود صندوق توسعه ملی و استفاده از تسهیلات آن را یک فرصت مناسب برای لرستان دانست و یادآور شد: میزان استفاده از تسهیلات این صندوق در لرستان طی سال گذشته ۱۷ برابر نسبت به سال ۹۲ افزایش یافت.

لزوم جلوگیری از حواشی برای حضور بخش خصوصی در لرستان

استاندار لرستان به حواشی موجود در استان در رابطه با حضور بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی و همچنین مدیران صنعتی و اقتصادی استان نباید خود را وارد این حواشی کنند و از کسانیکه این حواشی را ایجاد می کنند درخواست داریم این حواشی ها را کم کرده و به دنبال درست کردن بدعت نباشند.

بازوند وجود حواشی در لرستان را باعث متضرر شدن استان دانست و بیان داشت: مدیران باید بدانند که از جانب استانداری و وزارت خانه مورد ارزیابی قرار می گیرند لذا هر کس بخش خصوصی را به حاشیه بکشاند ولو اینکه از این افراد از جنس دولت باشند یا مردم عادی باید همگان مطمئن باشند این افراد قصد خیانت به استان را دارند.

وی افزود: اگر اقتصاد استان تحت تاثیر حواشی قرار گیرد وضعیت لرستان به همان منوال ۳۶ سال گذشته باقی خواهد ماند و هیچگونه رشدی اتفاق نمی افتد.

استاندار لرستان از همه خواست شعارهای سالانه مقام معظم رهبری را سرلوحه کار خود برای پیشرفت و تعالی کشور قرار دهند و عنوان کرد: شعارهایی که رهبر انقلااب اسلامی هر ساله به عنوان شعار سال مطرح می کند پشتوانه کارشناسی قوی داشته و روی آن ها کار کارشناسی صورت گرفته است.

بازوند ادامه داد: با توجه به اینکه امسال با نام همدلی و هم زبانی دولت و ملت نامگذاری شده است انتظار می رود همگان برای پیشرفت و توسعه استان و مقابله با غول بیکاری که شاخ های آن به منازل همه لرستانی ها نفوذ کرده است تلاش کنند و بدانند حواشی تنها این غول را قویتر خواهد کرد.