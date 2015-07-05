‌به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر اردبیل تصریح کرد: نگاه به امر به معروف و نهی از منکر باید دقیق و راهبردی باشد و از شیوه های تکراری و بی نتیجه گذشته خودداری شود.

وی با تاکید به ضرورت مشارکت تمامی دستگاه های فرهنگی در احیای این فریضه، افزود: دستگاه های فرهنگی با بسیج امکانات باید نسبت به این مهم اقدام کنند و از شیوه های منسوخ پرهیز کرده و شیوه های عقلانی به کار برند.

فرماندار اردبیل با تاکید به نقش مشارکت مردم در این برنامه ها اضافه کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر در نظر دارد توان ادارات و مشارکت مردمی را در راستای احیای این فریضه بسیج کند و با هم افزایی نیروها نسبت به این مهم اقدام کند.

زنجانی با اشاره به نزدیک بودن سفرهای تابستانی اضافه کرد: انتظار می رود در این فرصت شهرداری اردبیل برنامه ریزی های مناسبی برای ترویج این فریضه به اجرا درآورد.

این مسئول تاکید دارد که به جای برخورد قهری بسیج و نیروی انتظامی باید در کنار تذکر لسانی به افراد بدحجاب برنامه های مناسب در راستای ترویج این امر به کار گرفته شود.

وی افزود: بهتر است اعضای ستاد با لباس های متحد الشکل در مناطق مختلف به کار گیری شوند تا با تذکر لسانی جلوی برخی منکرات گرفته شود.

فرماندار اردبیل تاکید دارد که جلسات ستاد امر به معروف و نهی از منکر هر سه ماه یکبار برگزار شده و در راستای ترویج این فریضه برنامه ریزی و هدف گذاری داشته باشد.