سرمربی تیر و کمان دانشجویان: سطح مسابقات جهانی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره جنوبی، محمد علی کریمی درباره آخرین وضعیت تیم تیر و کمان اظهار کرد: تیم هایی که به دنبال کسب نتیجه و سکو هستند تمرینات بیشتر و منظم تری دارند و ما برای موفقیت در مسابقات جهانی مغولستان در سال آینده باید تمریناتمان را شروع کنیم.

وی ادامه داد: فدراسیون تیر و کمان امکانات بسیار خوبی در اختیار ما قرار داد و ما در ۲۵ روز تمرینات خوبی در تهران برگزار کردیم و اگر هماهنگی خوبی بین دو فدراسیون دانشگاهی و تیر و کمان باشد تمرینات می تواند سریعتر آغاز شده و ما با آمادگی بالا به مغولستان برویم.

سرمربی تیم تیر و کمان خاطرنشان کرد: داشتن ادوی مشترک با یکی از کشورهای کره، ژاپن و یا چین در آماده سازی کمانداران دانشجو موثر است. حضور در یک مسابقه تدارکاتی سطح آمادگی این تیم را در حد قابل توجهی افزایش خواهد داد.

وی در مورد نتیجه این دوره ازیونیورسیاد دانشجویان هم یادآور شد: چهار کماندار تیم ما بسیار جوان و کم تجربه هستند این در حالی است که من بیشتر کمانداران حاضر در کره جنوبی را چهار سال پیش هم در شینزن چین دیده بودم.

کریمی در پایان تصریح کرد: کمانداران ما رکوردهای خود را که در تمرینات تهران زده بودند در این رقابت ها تکرار کردند اما سطح این مسابقات بسیار بالا و در سطح جهانی بود که در چنین شرایطی نتایج کسب شده دور از ذهن نیست.

به گزارش مهر، بیست و هشتمین دوره از مسابقات یونیورسیاد جهانی از روز دوازدهم تا بیست و سوم تیرماه در شهر گوانگجو کره جنوبی ادامه دارد.