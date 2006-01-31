ديدار قريب الوقوع ابومازن و خالد مشعل

به گزارش خبرگزاري "مهر"، يك مسئول بلند پايه جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) در كرانه باختري رود اردن كه خواست نامش ذكر نشود با اعلام اين خبر به خبرگزاري رويترز افزود: ابومازن به منظور بررسي روابط سياسي آينده بين رياست تشكيلات خودگردان فلسطين و دولت آينده با خالد مشعل ديدار خواهد كرد اما وي به زمان و محل ديدار آنها اشاره اي نكرد .

اما كانال ده تلويزيون رژيم اسرائيل طي خبري اعلام كرد: رئيس دفتر سياسي جنبش حماس ظرف دو روز آينده با ابومازن در قاهره ديدارو گفتگو خواهد كرد.

يك مسئول بلند پايه تشكيلات خودگردان نزديك به دفتر ابومازن، ديدار رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين و خالد مشعل را تاييد كرده و گفته نشست آنها احتمالا در قاهره برگزار مي شود .

با اين حال رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين از روز دوشنبه براي رايزني با مقامات اردني به امان سفر كرده است و پيش بيني مي شود بعدا به قاهره سفر كند .



خالد مشعل رهبر سياسي جنبش حماس كه در دمشق اقامت دارد در سال 1996 از يك سو قصد رژيم صهيونيستي جان سالم به در برد.