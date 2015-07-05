۱۰۰۰ پروژه بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در خوزستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امید حاجتی پیش از ظهر امروز یکشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه طرح ۵۵۰ هزار هکتاری استان خوزستان در محل نمایشگاه بین‌المللی اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد:‌ خوزستان دارای بیش از یک هزار پروژه بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی بوده که در برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای ما در اولویت قرار دارند. امسال تعهدات پروژه‌های نیمه‌تمام دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده ولی متأسفانه اعتبارات مصوب ما کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان است.

وی افزود: برای تکمیل پروژه‌های دولتی که نمی‌شود از بخش خصوصی استفاده کرد ولی در برنامه بودجه ظرفیت استفاده از بخش خصوصی با برون‌سپاری و تغییر کاربری دیده‌شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان تصریح کرد: امسال چون اعتبارات مصوب کمتر از نیاز پروژه‌های نیمه‌تمام خوزستان بوده برای استفاده از بخش خصوصی در تکمیل این پروژه‌ها، ساز و کارهای مختلف پیش‌بینی‌شده است.

حاجتی ادامه داد:‌ پروژه‌های نیمه‌تمام را کاملا بررسی کرده و به تفکیک شهرستان و دستگاه اجرایی اعلام می‌کنیم که کدام پروژه‌ها در اولویت دولتی نبوده و برای تکمیل به بخش خصوصی واگذار می‌شوند.

وی عنوان کرد: نمی‌شود بخش خاصی را به‌عنوان اولویت در تکمیل پروژه‌ها نام برد ولی یکی از اولویت‌های استان مسئله راه در شهرستان‌هایی است که از نظر زیرساخت مشکل دارند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان بیان کرد:‌ اگر شهرستانی در زمینه سرانه فضای ورزشی مشکلی نداشته باشد قطعا در اولویت اجرای پروژه‌ها قرار نمی‌گیرد. بنابراین شهرهایی که در زمینه خدمات زیرساختی مشکل دارند برای تکمیل پروژه‌ها در اولویت قرار دارند.

رده دوم خوزستان در تولید ناخالص ملی

حاجتی با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه هنوز تهیه نشده است، گفت: خوزستان در تولید ناخالص داخلی با احتساب بخش نفت بعد از تهران استان دوم است. در حقیقت رقم ارزش افزوده خوزستان حدود ۱۰ درصد بوده و اگر نفت را جدا کنیم این استان در تولید ناخالص داخلی رتبه چهارم را دارد.

وی یادآور شد: نمی‌توانیم از منابع صندوق توسعه ملی برای تکمیل پروژه‌ها استفاده کنیم چون منابع این صندوق از طریق قرارداد با بانک‌های عامل صرف تکمیل پروژه‌های بخش خصوصی می‌شود. البته استثنا هم دارد به‌عنوان مثال مصوبه خاصی که برای اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری داشتیم و قرار شد تا برای اجرای طرح از منابع این صندوق استفاده شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان تأکید کرد: عملکرد بانک‌های خوزستان نسبت به سایر استان‌ها تقریبا در جدول ارزیابی کشور آخر هستند. به دنبال بهبود وضعیت عملکرد بانک‌های استان هستیم ولی متأسفانه ضوابط بانک‌های مرکزی آنها اجازه نمی‌دهد که یک‌ساله شرایط و ضوابط فعلی را تغییر دهند

عملکرد بانک‌های خوزستان در رده آخر کشور

حاجتی اضافه کرد: دلیل ضعف عملکرد بانک‌ها تا حدودی ناشی از عملکرد ضعیف مدیران در سال گذشته و همچنین سوءاستفاده‌هایی که از بانک‌ها شد، است. البته با وضعیت مالی نامناسب کشور هم برخی از بانک‌ها اوضاع بهتری در زمینه جذب منابع سرمایه توسعه دارند مثلا بانک کشاورزی خوزستان در این بخش رتبه اول کشور را دارد.

وی در پایان در ارتباط با اختلاس‌ها گفت: نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سطح کلان است و خیلی محدود نیست که بشود اعلام کرد همه اختلاس‌ها ناشی از عدم نظارت این سازمان است. در واقع سازمان مدیریت مستقل وظیفه نظارت بر سیستم بانکی را ندارد.