سرهنگ حسین غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح‌های ترافیکی ویژه شب‌های قدر در اصفهان اظهار داشت: این طرح در شب‌‌های ۱۹، ۲۱ و ۲۳ ماه مبارک رمضان اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح ویژه شب‌های قدر در ماه مبارک رمضان امسال تنها در محدوده گلستان شهدای اصفهان اجرایی می‌شود، ابراز داشت: از این رو در این شب‌ها چهارراه فرایبورگ تا گلستان شهدا و چهارراه سجاد و خیابان فیض تا گلستان شهدا مسدود می‌شود.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به همکاری شهرداری اصفهان در خصوص خدمات رسانی برای جابجایی شرکت کنندگان در مراسم شب‌های قدر نیز گفت: این اتوبوس‌ها در محدوده مسدود شده تردد کرده و مسافران را جابجا می‌کنند.

وی با بیان اینکه ورود اتومبیل‌های شخصی به جز افراد معلول و جانباز به محدوده مسدود شده غیر مجاز است، ادامه داد: افرادی که با خودروهای شخصی به گلستان شهدا می آیند می‌توانند خودروهای خود را در خیابان‌های آزادی و کوچه‌های اطراف پارک کنند.

سرهنگ غلامی با اشاره به اینکه برای موتورسیکلت سواران نیز پارکینگ ویژه کنار گلستان شهدا تخصیص یافته است، افزود: همچنین محلی در خیابان روبروی گلستان شهدا برای پارک موتورسیکلت تعبیه شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح مقابله با روزه خواری در ملا عام از سوی پلیس راهور نیز گفت: این طرح در استان با موفقیت دنبال شده است و بعضا با تذکر و برخی نیز با معرفی به مراجع قضایی همراه بوده است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان اضافه کرد: در سال جاری نسبت به سال گذشته تعداد تخلفات روزه خواری در سطح استان کاهش محسوسی را داشته است.