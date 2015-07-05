کاهش جمعیت مولد در روستاها موجب افزایش وابستگی به واردات شده است

به گزارش مهر، علیرضا رشیدیان روز یکشنبه در مراسم بزرگداشت تلا‌شگران توسعه و آبادانی روستاها به مناسبت چهاردهم تیر ماه سالروز تصویب قانون تاسیس دهیاری ها و روز ملی دهیار گفت: طبق بند ۲۰ برنامه ابلاغی از سوی مقام رهبری، یکی از اهداف توسعه روستایی باید تشویق جمعیت به مهاجرت به روستا و تثبیت آن‌ها در مناطق روستایی و در نتیجه تبدیل روستا به کانون تولید و ارزش آفرینی باشد.

وی بیان کرد: در همین راستا این هدف جز با تلاش، برنامه‌ریزی مسئولان اجرایی، دهیاری ها، بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه انجام اقدامات مربوط به توسعه روستاها از سال گذشته در ۲۹ روستا آغاز شده افزود: با ۶۰ میلیارد تومان بودجه در اختیار استانداری و با همکاری وزارت راه و شهر سازی و معاونت روستایی اقدامات خوبی در روستاها انجام گرفت که البته با توجه به تعداد روستاها این میزان بودجه کفایت نمی کند.

وی ادامه داد: همکاری بنیاد مسکن در اجرایی کردن بعضی از طرح‌ها و حوزه آب روستایی که از دغدغه های سال پیش و همچنین امسال است برقرسانی خانه های ۲۰ درصد از خانوارهای روستایی، تلاش جهاد کشاورزی در بحث کشاورزی و دامداری و ارائه خدماتی چون آبرسانی تحت فشار، حمایت از دامداران و رساندن علوفه مورد نیاز به آن‌ها، تلاش های سازمان صنعت و معدن و میراث فرهنگی در حمایت از کارآفرینی و صنایع دستی از جمله اقدامات در راستای توسعه روستا بوده است.

رشیدی با اشاره به اینکه کاهش هنرهای روستایی یکی از مشکلات روستاها است، عنوان کرد: نهادهایی چون بنیاد برکت که زیر نظر ستاد اجرایی حضرت امام (ره) است، حدود ۱۵۰ میلیون تومان بودجه در نظر گرفته است که امیدواریم به تصویب و اجرا رسیده و شاهد توسعه کارآفرینی در روستاها باشیم.

جشن برقدار کردن روستاهای بالای ۲۰ خانوار محقق شد

رشیدیان با اشاره به برنامه های در حال اجرا دستگاه های دولتی برای تدوین طرح های هادی روستایی، افزود: سال گذشته طرح هادی روستایی با کمک بنیاد مسکن در ۲۹ روستای هدف استان به صورت پایلوت اجرایی شد که در سال جدید با تلاش های صورت گرفته با محوریت بخش ها در ۱۰۰ روستا اجرایی می شود.

وی اظهار داشت: ادارات کل راه و شهرسازی برای ساخت، توسعه و ترمیم راه های روستایی، صنعت و معدن و تجارت برای ایجاد صنایع تبدیلی و ایجاد کارگاه های صنایع دستی و جهاد کشاورزی در اصلاح الگوی کشت و استفاده بهینه از آب و بهره گیری از اصول نوین در صنعت دامداری اقدامات مطلوبی را در سطح روستاهای استان اجرایی کرده اند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: بنیاد برکت با تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان به استان زمینه توسعه کارآفرینی در روستاها به خصوص در حوزه دامداری را فراهم کرد.

رشیدیان افزود: سال گذشته جشن برق دار شدن ۱۰۰ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان برگزار و نیز آبرسانی به تعدادی دیگر از روستا محقق شد.

وی مهمترین راهکار توسعه روستاها را بهره گیری از ظرفیت فرهیختگان بومی دانست و گفت: این افراد در کنار شوراهای اسلامی نقش مهمی را در رشد و توسعه کمی و کیفی روستاها برعهده دارند.

استاندار خراسان رضوی از توزیع ۵۷ دستگاه ماشین آلات تخصصی خدماتی و عمرانی به دهیاری های استان با هدف اصلاح و ترمیم جاده های روستایی و استفاده از آن در مواقع بحران های احتمالی خبر داد و گفت: طی ماه آینده نیز ۱۹۷ دستگاه دیگر از این ماشن آلات با محوریت بخش ها به دهیاری ها تحویل داده می شود.

رشیدیان افزود: ۲۰۰ دستگاه دیگر از این ماشین آلات نیز تا پایان سال برای تحویل به دهیاری ها آماده می شود.

وی اعتبار هزینه شده برای مرحله اول تهیه این ماشین آلات را ۱۷ میلیارد تومان و مرحله دوم را ۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

دهیاری ها به شبکه دولت متصل می شوند

وی از اتصال تمام دهیاری های استان تا پایان سال ۹۴ به شبکه دولت خبر داد و گفت: این مهم از پراکندگی امور اداری و موازی کاری جلوگیری کرده و باعث هماهنگی فعالیت ها در سطح دهیاری ها می شود.

وی تاکید کرد: یکی ازنکاتی که باید در بحث توسعه روستایی مورد توجه قرار گیرد، بهره گیری از ظرفیت های فرهیختگان روستاها است و این مهم را باید در دستور کار قرار داد.

وی همچنین تشکیل کارگروهی برای هماهنگی روستاهای خراسان رضوی در جهت توسعه انها و ایجاد هم افزایی را از نیاز های موجود در این رابطه عنوان کرد.

رشیدیان گفت: بخشداری‌ها باید جهت ترمیم جاده‌های روستاها، حداقل یک لودر داشته باشند و خدمات فنی و مهندسی ارائه دهند که این اقدام نه تنها در اصلاح جاده ها موثر است، بلکه برای عده‌ای دیگر نیز ایجاد اشتغال می‌کند.

وی افزود: همچنین در سال جاری به تعداد یک هزار مرکز دهیاری که فاقد ساختمان اداری هستند، ساختمان تعلق می‌گیرد و همچنین تا پایان سال ۹۴ اکثر دهیاری‌ها به شبکه دولت متصل خواهند شد که این امر در توسعه روستا‌ها بسار موثر است.

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