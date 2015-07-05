دانشگاه جامع علمی کاربردی سیاست های برنامه ششم را تدوین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، تبیین جایگاه و نقش دانشگاه علمی کاربردی، ارائه آموزش های تخصصی کارکنان دولت در دوره های کوتاه مدت این دانشگاه، واگذاری تدوین سیاست های کلی برنامه ششم کشور به دانشگاه جامع علمی کاربردی، برگزاری گردهمایی اعضا هیات رییسه و روسای واحد های استانی دانشگاه های جامع علمی کاربردی سراسر کشور در تبریز و ارائه گزارش عملکرد معاونت های مختلف واحد استانی دانشگاه علمی کاربردی اذربایجان شرقی مهمترین موضوعات طرح شده در سفر رییس دانشگاه علمی کاربردی کشور به تبریز بود.

در همین راستا محمد اخباری رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور یکشنبه در دیدار با کارکنان و مدیران مراکز آموزش علمی کاربردی آذربایجان شرقی اظهار داشت: کلیه مراکز آموزش علمی کاربردی کشور تا پایان شهریور ماه سالجاری رتبه بندی شده و بر اساس درجه و رتبه از دانشگاه خدمات خواهند گرفت و با توجه به الزام انتخاب بیش از ۶۰ درصد مدرسان دانشگاه از افراد خبره، هدف و رسالت دانشگاه یعنی «هر ایرانی یک مهارت» قابل تحقق خواهد بود.

وی با تاکید بر برگزاری دوره های سالانه تربیت مدرس دانشگاه برای نوآوری، بازآموزی و تربیت خبرگان و تدوین ارتقا کیفیت دوره­ها و رشته­های دانشگاه بر اساس نیاز بازار افزود: علاوه بر این تفاهم نامه ای بین دانشگاه علمی کاربردی کشور و اصناف مختلف امضا شده تا نیازهای حقوقی، فنی و شغلی آنها همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته بطور همزمان با کسب و کار در قالب تک پودمان در این دانشگاه ها آموزش داده شود.

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به توانایی­های منحصر بفرد و بسیار بالای این مجموعه تصریح کرد: بر همین اساس تدوین سیاست­های کلی برنامه ششم نظام جمهوری اسلامی ایران به دانشگاه جامع علمی کاربردی محول شده و بسیاری از شخصیت های کلان و سران کشور نیز از اهداف و نقش بارز این دانشگاه در صنعت، اشتغال و پیشرفت کشور حمایت می کنند.

وی همچنین از انجام با مکاتبات که با مسئولان برای اجرای آموزش های تخصصی کلیه کارکنان دولت در قالب دوره های آموزش کوتاه مدت توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد و با اشاره به جایگاه آذربایجان شرقی در رده بندی دانشگاه های این مجموعه گفت: این استان باید به ویترین دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور تبدیل شود و بر همین اساس شهر تبریز ۱۴ و ۱۵ مرداد امسال میزبان گردهمایی اعضا هیات رییسه و روسای واحد های استانی دانشگاه های جامع علمی کاربردی سراسر کشور خواهد بود.

رییس واحد استانی دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان شرقی نیز در حاشیه این نشست ضمن تشریح برنامه های سفر رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور به خبرنگاران گفت: در این سفر یکروزه طرح های عمرانی واحد استانی آذربایجان شرقی مورد بازدید قرار گرفت و ریاست، معاونت و کارشناسان واحد استانی نیز در نشستی به ارائه گزارش از عملکرد خود در حوزه های مختلف پرداختند.

محمد امین فرد در پایان سخنان خود بحث و بررسی پیرامون اهمیت و نقش اساسی بخش نظارت، مدرسان و تحصیلات تکمیلی دانشگاه را از مهمترین بخش های دیدار رییس دانشگاه علمی کاربردی کشور با کارکنان و مدیران مراکز آموزش علمی کاربردی آذربایجان شرقی عنوان و تصریح کرد: در این نشست گزارشی از عملکرد واحد استانی و مراکز آموزشی ارائه و در خصوص تعداد دانشجویان، فارغ التحصیلان، مراکز فعال در استان، تعداد مدرسان و چگونگی و نحوه نظارت واحد استانی بر مراکز آموزشی تحت نظارت نیز مطالبی ارائه شد.