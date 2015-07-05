به گزارش خبرگزاری مهر، امیر احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم محفل انس با قرآن کریم در کوی سازمانی شهید رنجبر آموزشگاه نظامی جوادالائمه نزاجا ضمن اشاره به برکات ماه مبارک رمضان گفت: در بسیاری از ادعیه ماه مبارک رمضان از خداوند می خواهیم که ما را از آتش حفظ کند. این چه آتشی است که اینگونه از خداوند خاضعانه می‌خواهیم ما را نجات دهد؟ یک آتش همین است که خداوند برای کافران و ستمکاران فراهم کرده است، آتشی هم هست که سوزاننده تر است و آن قهر، خشم و غضب خداوند است. اگر کسی خدا را فراموش کند خدا هم او را فراموش می کند. این همان است که حضرت علی در دعای کمیل می فرماید؛ خدایا من عذاب تو را تحمل می کنم اما دوری تو را نمیتوانم تحمل کنم.

وی افزود: سفارش شده در ماه مبارک رمضان خودمان را به خدا نزدیک کنیم و از خداوند بخواهیم زیرا دستی که در این ماه به درگاه خداوند بلند می شود خالی برنمی‌گردد. جوانان عزیز را توصیه می‌کنم که از این ماه عزیز استفاده لازم را بکنند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه گفت: حضرت علی(ع) جمله ای دارند که می فرمایند: از دشمنت پرهیز کن به ویژه دشمنی که با تو از در صلح و دوستی وارد می شود، چون دشمن می‌خواهد خودش را به تو نزدیک کند که غفلت ایجاد کند. مبادا به دشمن خوش گمان باشید.

پوردستان با بیان اینکه وقتی که دشمن خواستار صلح است از او بیشتر باید بترسیم، اظهار داشت: شاید امریکا در ۱+۵ با ما توافقاتی بکند اما به این دشمن نباید خوشبین باشیم. مقام معظم رهبری فرمودند من به امریکا خوشبین نیستم. چرا خوشبین نیستند؟ چون دشمنی آن ها با ما ریشه‌ایست. چون ما دنبال حق هستیم ما دنبال آزادی ملت ها هستیم ولی آن ها دنبال استثمار و به بند کشیدن ملت ها هستند.

وی تصریح کرد: اگر ما می بینیم که در کشورهای غرب و شرق آسیا و شمال آفریقا حرکت‌های بیداری اسلامی آغاز شده همه به خاطر درسی است که ملت ها از انقلاب اسلامی ایران گرفته‌اند و امریکا از این قضیه ناراحت است و نمی خواهد که جمهوری اسلامی ایران نورافشانی کند.

پوردستان همچنین گفت: دشمنان ما وقتی دیدند از طریق جنگ سخت کاری نتوانستند از پیش ببرند به دنبال جنگ نرم هستند. امروز حدود ۳ هزار شبکه بر علیه جمهوری اسلامی ایران توطئه می کنند و میلیاردها دلار هزینه می کنند. همین اینستاگرام، وایبر و شبکه‌های اجتماعی که به راحتی در دسترس جوانان ما هستند، هزینه‌های سرسام آوری دارد اما به رایگان در اختیار ما می گذارند، چرا؟ به خاطر اینکه سبک زندگی و مسیر زندگی ما را عوض کنند. ما باید مراقب دشمن که جنگ نرم را در پیش گرفته است باشیم.

وی در پایان از فرمانده آموزشگاه نظامی جوادالائمه و رئیس عقیدتی سیاسی آموزشگاه برای برپایی مراسم انس با قرآن کریم تشکر و قدردانی کرد.