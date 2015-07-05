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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۴:۱۲

مديركل دفتر فنی استانداری چهارمحال و بختياری منصوب شد

مديركل دفتر فنی استانداری چهارمحال و بختياری منصوب شد

شهرکرد - طی حكمی از سوی استاندار چهارمحال و بختياری، مديركل دفتر فنی استانداری منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، طی حكمی از سوی قاسم سلیمانی دشتکی استاندار چهارمحال و بختياری، امانی بابادی به عنوان مديركل دفتر فنی استانداری این استان منصوب شد.

در حکم امانی بابادی مديركل دفتر فنی استانداری آمده است:

بنا بر پيشنهاد معاون هماهنگي امور عمرانی و با عنايت به مراتب تعهد، درايت و تجارب ارزشمند شما، به موجب اين حكم، جنابعالی را به سمت مديركل دفتر فني منصوب می نمايم.

اميد است با اتكال به خداوند متعال و در پرتو عنايات حضرت وليعصر (عج) و پيروي از منويات مقام معظم رهبری، در چارچوب وظايف محوله و در راستاي تحقق اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامي ايران و سياست‌های دولت تدبير و اميد، موفق و مؤيد باشيد.

کد مطلب 2852038

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