تصمیم جبهه پیروان برای وحدت اصولگرایی/آزادی قدس اولویت جهان اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر محمدنبی حبیبی، دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب اظهار کرد: غرب به ویژه آمریکا با پدیده داعش و طالبان می‌خواهد آزادی قدس را از دستور کار مسلمانان جهان خارج کند و رژیم صهیونیستی را در حاشیه امن قرار دهد. اما جنایات رژیم صهیونیستی و اشغال سرزمین فلسطین و بخصوص قدس شریف هرگز از یاد مسلمانان نمی‌رود.

حبیبی اظهار داشت: مردم جهان در روز قدس یک بار دیگر به خیابانها خواهند آمد و جنایت رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکاییها از این جنایات را محکوم خواهند کرد. حزب مؤتلفه اسلامی همپای ملت ایران روز قدس شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سرخواهد داد.

وی با اشاره به تغییر موضع اتحادیه عرب در مورد تحولات سوریه بیان داشت: اتحادیه عرب باید به برادرکشی در جهان عرب پایان دهد. این ننگ باید از دامن اعراب زدوده شود که قدمی برای مبارزه با اسرائیل غاصب برنمی‌دارند اما جنگ در داخل امت عربی و برادرکشی را برمی‌تابند!

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اخلال عربستان در مذاکرات ژنو برای بی نتیجه کردن مذاکرات در مورد یمن تصریح کرد: ریاض در ماههای حرام به کشور عربی یمن حمله کرد و هنوز با بمبارانهای وحشیانه زنان و کودکان و مردم بی دفاع را قتل عام می‌کند.

وی افزود: اوضاع انسانی بنا به گزارشهای بین‌المللی و سازمان ملل فاجعه‌بار است. وی با اشاره به هفته حقوق بشر آمریکایی گفت: آمریکا در جهان و به ویژه در ایران دست خود را به خون بیگناهان و کشتار مردم آلوده کرده است. از ۶ تیر تا ۱۲ تیر بزرگترین جنایات را در ایران مرتکب شدند. از جمله این جنایات ساقط کرن هواپیمای مسافربری ایران بود.

حبیبی بیان داشت: آمریکا برای خسارت به ایران بابت جنایت سقوط پرواز مسافربری شماره ۶۵۵ تنها ۶۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار خسارت دادند. در حالی که بابت سقوط هواپیمای آمریکایی در لاکربی از لیبی بیش از ۳ میلیارد دلار خسارت دریافت کردند.

وی افزود: البته حقوقدانهای ایرانی طرف گفتگو با آمریکا که با پس گرفتن شکایت خود در لاهه تن به این موضوع در دادند باید پاسخگو باشند.

وی با اشاره به لیالی قدر و ایام سوگواری برای شهادت امام علی(ع) گفت: شبهای بزرگی را در پیش داریم بایدبرای پیروزی اسلام و سرفرازی امت محمدی(ص) در جهان و حل مشکلات مسمانان دعا کنیم.

وی افزود: از خداوند بخواهیم شّر دشمنان اسلام و قرآن را در بلاد اسلامی ریشه‌کن و به خودشان برگرداند.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گفتگوهای هسته‌ای در وین اظهار داشت: ظاهراً گفتگوها به ساعات پایانی خود نزدیک می‌شود. باید مراقب ترفندهای آمریکا در ساعات پایان مذاکرات بود.

وی با اشاره به ژست اوباما در مورد ترک مذاکرات هسته‌ای تاکید کرد: ترک مذاکره از سوی آمریکاییها یک ژست تبلیغاتی و یک تهدید توخالی است. اگر آنها دست به این کار بزنند خود را رسوا کرده‌اند چون در برابر افکار عمومی جهان اعتراف خواهند کرد که در بسیاری از ادعاها صادق نیستند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: تیم مذاکره کننده هسته‌ای مذاکرات را در چهارچوبهای تعیین شده از سوی مجلس پیش خواهد برد و گریزی از این نتیجه نیست مگر اینکه آمریکاییها بخواهند مذاکرات را متوقف کنند که آنها در این معرکه مقصر شناخته خواهند شد.

وی با اشاره به امضای میلیونها ایرانی پای گزاره برگ ملی آن را ستود و افزود: موضع ملت ایران در این باره شفاف است.

حبیبی در پایان در مورد چگونگی شتاب روند همگرایی اصولگرایان گفت: مباحث نظری وعملی در گفتگوهای فشرده بین گروهها و احزاب اصولگرا خوب پیش می‌رود. هفته گذشته جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز تصمیمات خوبی برای تسریع در موضوع همگرائی بیشتر اصولگرایان اتخاذ نمود که فوق‌العاده امیدوار کننده بود وان‌شاءالله اثر خود را روی حرکت همگرائی اصولگرایان خواهد گذاشت.