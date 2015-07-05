احداث ۳ پروژه بیمارستانی و ۵ بازارچه مرزی در استان کرمانشاه

عبدالله بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پروژه های در دست اقدام اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه طی امسال گفت: هم اکنون احداث سه پروژه بیمارستانی، پنج بازارچه مرزی و منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین با بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار در دستور کار است.

وی از احداث پروژه های عمرانی بازارچه های مرزی شوشمی، شیخ صله، پرویزخان، سومار و تیله کو با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد تومان خبر داد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه، مساحت در نظر گرفته شده برای طرح های عمرانی این پنج بازارچه را ۱۹۸ هکتار اعلام کرد.

وی تصریح کرد: بر این اساس طرح عمرانی بازارچه مرزی شوشمی در مساحتی بالغ بر پنج و چهار دهم هکتار، بازارچه مرزی شیخ صله در زمینی به ابعاد پنج و ۹ دهم هکتار، بازارچه مرزی پرویز خان در۶۱ هکتار و بازارچه های مرزی سومار و تیله کو در زمینی به مساحت ۱۹ هکتار در حال احداث است.

بهادری پیشرفت فیزیکی بازارچه مرزی شوشمی را ۴۵ درصد، بازارچه مرزی شیخ صله را ۲۶ درصد، بازارچه پرویز خان را ۴۸ درصد، سومار را ۲۵ درصد و تیله کو را ۵ درصد اعلام کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از اجرای پروژه عمرانی منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین خبر داد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در زمینی به مساحت ۴۱ هکتار در دست احداث است.

وی همچنین از اجرای سه پروژه بیمارستانی نیز توسط این اداره کل خبر داد و گفت: این سه پروژه با ۷۰۴ تخت و زیر بنای ۶۸ هزار متر مربع در دستور کار است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه، اعتبار پیش بینی شده برای این پروژه ها را ۱۲ میلیارد تومان اعلام کرد.

بهادری تصریح کرد: پروژه بیمارستانی شهرستان پاوه با ۶۴ تخت و پیشرفت ۶۹ درصدی، پروژه بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی اسلام آباد غرب با پیشرفت ۷۶ درصدی و پروژه بیمارستان ۵۰۴ تختخوابی کرمانشاه با پیشرفت ۶ درصد سه پروژه بیمارستانی در دست احداث توسط اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه است.