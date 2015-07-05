رشد روستاهای همدان نیازمند برنامه ریزی/ ۲۹۶ روستا دهیاری ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون عربی ظهر یکشنبه در گرامیداشت روز دهیاری با بیان اینکه بیش از ۲۸ درصد از جمعیت کل کشور جمعیتی روستایی است، اظهار داشت: در استان همدان حدود ۴۰ درصد از جمعیت را روستاییان تشکیل می دهند.

وی با اشاره به وجود یک هزار و ۳۷ روستا در همدان، افزود: از این تعداد به ۷۵۰ روستا مجوز دهیاری داده شده که در ۷۲۹ مورد آن گزینش و اشتغال صورت گرفته است.

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری همدان با بیان اینکه ۹۲ و شش دهم درصد از جمعیت روستایی استان از دهیاری برخوردارند، ادامه داد: ۲۹۶ روستایی که دهیار ندارند جمعیتی کمتر از ۵۰ خانوار دارند.

عربی نسبت روستاهای فعال به کل روستاهای استان را ۶۴ درصد دانست و گفت: دهیاری ها مرجعی برای فعالیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در روستا هستند که در این راستا باید حمایت از دهیاران ها قوی باشد.

وی با تاکید بر اینکه در سیاست گذاری ها باید دهیاری ها و رشد و تعالی روستاییان در نظر گرفته شود، افزود: در این صورت روستایی به هویت خود افتخار می کند و روستاها خالی از سکنه نمی شوند

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری همدان روستاییان را تولیدکنندگان داخلی جامعه خواند و یادآور شد: روستاییان بخشی از حراست اقتصادی، سیاسی و نظامی جامعه را برعهده دارند.

عربی در ادامه سخنان خود به اقدامات دفتر امور روستایی درسال گذشته اشاره و عنوان کرد: توزیع ماشین آلات کشاورزی از قبیل ۱۶ دستگاه تراکتور و چهار دستگاه آتش نشانی، تخصیص ۷۵ میلیارد و ۵۱۶ میلیون ریال به این بخش، ساماندهی کمیسیون ها، پیگیری کدپستی روستاییان، راه اندازی ۷۳ رهیاری جدید، برگزاری دوره های آموزشی برای دهیاران، توزیع ۱۵ میلیارد و ۱۹۷ میلیون تومان سرانه بین دهیاری های استان و غیره از قبیل این اقدامات بوده است.

وی به ۹۴ دستگاه ماشین آلات کشاورزی که در این مراسم بین دهیاری های استان توزیع شد اشاره کرد وافزود: این ماشین آلات با اعتبار ۱۷۰ میلیون تومان اعتبارات تخصیصی سازمان تهیه و بخشی از آن فراهم شده است.

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری همدان با تاکید براینکه امسال علاوه بر ماشین آلات سرانه ای برای تقسیم در نظر گرفته شده، گفت: ۶۷ دستگاه حمل زباله، سه دستگاه کمپرس، پنج دستگاه مینی لودر و پنج دستگاه آتش نشانی امروز به دهیاری ها اختصاص داده می شود.

مدیر کل بنیاد مسکن همدان نیز با بیان اینکه ۴۸۳ روستا از یک هزار و ۳۷ روستای همدان به عنوان نخستین استان در طرح هادی قرار گرفته اند، گفت: تا پایان سال آسفالت معابر اصلی بیش از ۵۰ روستا به بهره برداری می رسد.

حسن ظفری با تاکید بر توجه ویژه به مسکن روستایی، افزود: در سال گذشته ۲۰۰ هزار واحد سهمیه تسهیلات مسکن روستایی در کشور تصویب سد که کلنگ آن در یکی از روستاهای همدان با حضور مسئولین کشوری به زمین خورد.

وی به سهمیه هفت هزار واحدی با تسهیلات ۱۰۶ میلیارد تومانی استان اشاره و عنوان کرد: فعالیت های عمرانی با کمک آورده های خود مردم رقم می خورد که تاکنون عملیات هزار واحد آن آغاز شده و تا هفته دولت حدود سه هزار واحد در استان به بهره برداری می رسد.