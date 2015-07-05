به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خوش‌خلق با اشاره افزایش بار مالی قبوض برق با استفاده از کولرهای گازی و اسپیلت‌ها، گفت: در مناطق گرمسیر جنوبی، شرجی و با رطوبت زیاد شمال کشور چاره‌ای جز استفاده از کولرهای گازی نیست.

معاون هماهنگی و توزیع توانیر با اعلام اینکه در این مناطق تعرفه‌های برق و میزان مصرف نسبت به سایر نقاط کشور جداگانه تعیین و محاسبه می شود، تصریح کرد: تعرفه‌های مناطق گرمسیری در چهار رتبه از یک تا چهار درجه بندی شده و در هر کدام بر اساس شرایط اقلیمی، سقف مجاز مصرف تعیین شده، به عنوان نمونه استان هرمزگان تعرفه رتبه یک را دارد که در ۹ ماه از سال اعمال می شود و حد مجاز مصرف آن تا ۳۰۰۰ کیلووات ساعت در ماه تعیین شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه استان گیلان و مازندران هم در سال‌های اخیر به نقاط گرمسیری اضافه شده است، اظهار داشت: سایر نقاط گرمسیری به ترتیب رطوبت و گرما درجه بندی و میزان مصرف آن در ماه مشخص است.

وی همچنین درباره رشد مصرف برق در فصل تابستان سال جاری، بیان کرد: متوسط رشد مصرف برق ۵ تا ۶ درصد افزایش یافت اما در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری جهش قابل توجه‌ای در مصرف برق داشته ایم.

خوش خلق تاکید کرد: رشد مصرف ممکن است در زمان اوج مصرف برق افزایش یابد حتی در مناطقی به صورت مقطعی به ۲۰ درصد نیز رسید همچون گرگان که درجه حرارت در این استان به ۴۶ درجه افزایش یافت اما دوباره به روند عادی بازگشت.

معاون توانیر در ادامه با اشاره به افزایش تلفات شبکه انتقال برق در فصل گرمایادآور شد: راندمان نیروگاه های برق در ساعت اوج مصرف کاهش می یابد اما در شب که مصرف کاهش و هوا خنک است وضعیت مناسب تری برای بهره برداری پیدا می کند.

وی با یادآوری اینکه میانگین تلفات برق هم اکنون ۱۲.۸ درصد است که نسبت به پارسال دو درصد کاهش یافته است و پیش بینی می شود تا پایان سال به ۱۰ درصد برسد، تاکید کرد: شبکه توزیع برق تلفات بیشتری نسبت به سایر بخش ها دارد، بعد از آن بیشترین تلفات برق در شبکه انتقال محاسبه شده و نیروگاه ها نیز با کاهش راندمان مواجه است.

خوش خلق با اشاره به زمان پیک مصرف برق در شبانه روز گفت: پیک روز ساعت ۱۲ تا ۱۴، بعدازظهر و پیک شب ۱۹ تا ۲۳ است که در سال‌های اخیر پیک مصرف بیشتر به سمت پیک روز رفته که شبکه برق نیز فشار بیشتری را متحمل می‌شود.

معاون توانیر با بیان اینکه در پیک روز هم مصرف بیشتر است و هم فشار بیشتری به نیروگاه‌ها وارد می شود، راندمان نیروگاه‌ها نیز کاهش می یابد بنابراین از مشترکان خواست در ساعت پیک روز در مصرف برق بیشتر صرفه‌جویی کنند، خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر که اوج مصرف به روز منتقل شده، مصرف برق در ماه مبارک رمضان تغییر خاصی نکرده است.