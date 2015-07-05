به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین ابراهیمی صبح یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به سکونت ۸۰۰ نخبه خراسان جنوبی در خارج از کشور، اظهار کرد: به دنبال این هستیم که تعدادی از این نخبگان که در حوزه‌های سرمایه گذاری، علمی، تکنولوژی و ارائه فکرهای بدیع فعالیت می‌کنند را به استان دعوت کنیم.

وی از برگزاری نشست نخبگان مقیم خارج از کشور استان در دیماه امسال خبر داد و گفت: در این همایش دو یا سه روزه تلاش خواهیم کرد تا از نظرات و کمک‌های نخبگان استان در خارج از کشور استفاده کنیم.

حضور خراسان جنوبی در کمیسیون مشترک ایران و افغانستان

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی اضافه کرد: مقدمات برگزاری این همایش از سال گذشته در حال پیگیری است و امیدواریم که امسال این برنامه به ثمر بنشیند.

ابراهیمی به برگزاری کمیسیون مشترک ایران و افغانستان در تهران اشاره کرد و افزود: در این کمیسیون نیز خراسان جنوبی به منظور معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان و رفع مشکلات که در حوزه همکاری با افغانستان داریم حضور خواهد یافت.

به گفته وی این کمیسیون نیمه مرداد ماه جاری در تهران برگزار می‌شود.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از ایالات کشور روسیه برای همکاری با خراسان جنوبی اعلام آمادگی کرده است، بیان داشت: در همین راستا خراسان جنوبی در کمیسیون استانی ایران با روسیه که قرار است اواخر مرداد ماه در استان فارس برگزار شود شرکت می‌کند.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه به دلیل همجواری با کشور افغانستان باید نگاه ویژه ما به این کشور باشد، عنوان داشت: اگر چه در حوزه تجارت خارجی نباید محدود به افغانستان باشیم اما چون بخش اصلی مشکلات ما با این کشور است، از سال گذشته سفیر ایران در کابل به خراسان جنوبی دعوت شد که طبق اعلام خودشان در مرداد ماه امسال در استان حضور می‌یابد.

معاون والی فراه به خراسان جنوبی سفر می‌کند

وی از سفر معاون والی فراه به خراسان جنوبی خبر داد و گفت: در این سفر نیز که با هدف معرفی ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی استان و رفع مشکلات این حوزه برگزار می‌شود هیئت تجاری افغانستان نیز حضور خواهند داشت.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی همچنین به سفر سرکنسول ایران در عراق به استان اشاره کرد و افزود: با پیگیری‌های انجام شده در مرداد ماه امسال خانم افخم، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان به استان سفر می‌کنند.

ابراهیمی، معرفی ظرفیت‌های استان از طریق تریبون وزارت خارجه در سطح ملی و بین‌المللی را از جمله اهداف این سفر عنوان کرد و گفت: تلاش می‌کنیم تا مدیران کل وزارت خارجه و مدیران سیاسی این وزارت را به استان دعوت کنیم.

وی ادامه داد: تا اواخر امسال پروسه سفر سفیران خارجی به استان ادامه دارد و بعد از آن به دنبال این هستیم که پیامدهای و نتایج این سفرها را دنبال کنیم.

دافعه استان برای جذب سرمایه‌گذار بیش از جاذبه است

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه حوزه سرمایه‌گذاری خارجی یک حوزه محتاط است، گفت: متاسفانه عدم وجود زیرساخت‌های لازم در استان، دوری از مرکز و شرایط اقلیمی استان سبب شده که شرایط دافعه استان برای جذب سرمایه گذار بیشتر از شرایط جاذبه باشد و ما باید این زمینه‌ها را در حوزه جذب سرمایه‌گذار ایجاد کنیم.

ابراهیمی اضافه کرد: تلاش می‌کنیم تا با همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های ذی‌ربط طرح‌های برتر سرمایه گذاری استان را تهیه کنیم تا بتوانیم آنها را در اختیار سفرا و وزرای خارجی قرار دهیم.

وی با اشاره به کلید خوردن برنامه سفر سفیران کشورهای خارجی از سال گذشته در استان، اضافه کرد: در این مدت شاهد حضور سفرایی از کشور سوئیس، سرکنسول افغانستان، کاردار چک و سفیر آفریقای جنوبی در استان بوده‌ایم.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی صنعت گردشگری را یکی از مزیت‌های نسبی استان دانست و افزود: در حال حاضر صنعت گردشگری به عنوان سومین صنعت بزرگ دنیا شناخته شده که متاسفانه کشور ما از این صنعت غافل شده است.

ابراهیمی با اشاره به افزایش آمار گردشگران کشور در سال ۹۳، بیان کرد: در خراسان جنوبی نیز از سال گذشته با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان و شهرداری‌ها حرکت و نگرش مثبتی در این حوزه انجام شده که یکی از گام‌های مثبت ما در این حوزه محسوب می‌شود.

شرکت تورگردان های خارجی در فستیوال زعفران استان

وی با اشاره به اینکه نخستین تور اروپایی اردیبشهت ماه امسال وارد استان شد، بیان کرد: در سال گذشته معاون فدراسیون بین المللی راهنمایان تور دنیا و رئیس کانون راهنمایان تور ایران به منظور آشنایی با ظرفیت‌های گردشگری خراسان جنوبی به استان سفر کردند.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی از حضور تورگردان‌های خارجی و ایرانی در استان خبر داد و گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده هیئتی از تورگردان های خارجی در اوایل بهمن ماه امسال به استان سفر می‌کنند.

به گفته وی شرکت در فستیوال زعفران و کوهپیمایی از جمله برنامه‌های آنها در سفر به خراسان جنوبی خواهد بود.

ابراهیمی به همکاری رسانه‌ها با شبکه‌های العالم، پرس تی وی، روزنامه‌های خارجی تهران تایمز، ایران دلی و روزنامه ایرنا به منظور معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری و تجاری استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر مستندی در ارتباط با استان به زبان عربی در حال ساخت است که از شبکه العالم پخش خواهد شد.

وی ادامه داد: به دنبال این هستیم تا خبرنگاران حوزه گردشگری، اقتصادی ملی را به استان دعوت کنیم تا در زمینه معرفی جاذبه‌های استان با ما همکاری داشته باشند.

مرز یزدان بازگشایی می‌شود

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی به دیدار استاندار با والی فراه در جریان سفر رئیس جمهور افغانستان به ایران اشاره کرد و گفت: یکی از نتایج خوب این سفر موافقت رئیس جمهور افغانستان مبنی بر بازگشایی مرز یزدان به صورت رسمی بود.

ابراهیمی ادامه داد: در حال پیگیری هستیم که در ماه‌های آتی این موافقت با فراهم آمدن زیرساخت‌ها در طرف افغانی جامع عمل بپوشد.