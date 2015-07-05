به گزارش خبرنگار مهر، حسین بختیاری روز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان اراک، اظهار داشت: یکی از وظایف مهم برای مدیران حوزه کتابخانه ها، تحقق کامل نیم درصد بودجه مربوط به شهرداری است که به وسیله آن می توان منابع کتابخانه ها را تامین و تجهیز کرد.

وی افزود: در ارتباط با شهرستان اراک باید فعالیت های خود را افزایش داده و توجه ویژه به گسترش کتاب و کتابخوانی در میان آحاد جامعه و به ویژه جوانان داشته باشیم.

فرماندار اراک تصریح کرد: با توجه به آمارها ۴۳درصد از جمعیت استان مرکزی در شهرستان اراک ساکن هستند بنابراین مدیران اگر می خواهند نتیجه مطلوبی در حوزه فرهنگی استان بگیرند، باید بیش تر تمرکز خود را بر روی این شهرستان و رسیدگی به کتابخانه های موجود در آن قرار دهند.

بختیاری با اشاره به تعداد کتابخانه های موجود در استان مرکزی گفت: ۱۷کتابخانه در سطح استان مرکزی موجود است که از این تعداد ۱۴مورد آن در شهرستان اراک و سه کتابخانه در شهرهای دیگر استان قرار دارد.

فرماندار اراک تصریج کرد: سهم مربوط به شهرداری عدد قابل توجهی است که باید بر اساس مدیریت صحیح و کارآمد آن را صرف بهبود شرایط کتابخانه های استان مرکزی کرد.

بختیاری با اشاره به مساعدت فرمانداری اراک گفت: به منظور احیا و بازسازی کتابخانه های استان مرکزی و به ویژه کتابخانه های قدیمی شهر اراک، فرمانداری اراک همکاری و مساعدت های لازم را انجام خواهد داد.

فرماندار اراک اظهار داشت: در شرایطی که دشمن با همه ابزارها و توان خود در تهاجم فرهنگی پا به میدان گذاشته، کتابخانه‌های عمومی به عنوان مستحکم‌ترین پایگاه نشر ارزش‌های فرهنگی در رویارویی با این شبیخون‌ها کارساز هستند.

تامین منبع اطلاعاتی افزایش سرانه مطالعاتی را به دنبال دارد

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: اگر بتوانیم در تمامی کتابخانه های استان منبع اطلاعاتی مناسبی تهیه کنیم به طور قطع سرانه مطالعاتی استان نیز افزایش پیدا می کند.

امین کمالوندی با اشاره به انتخاب های پست های مدیریتی در سازمان ها اظهار داشت: یکی از تدابیر قابل توجه در دولت تدبیر و امید انتخاب پست های مدیریتی از مجموعه داخل سازمانی است که ما هم با توجه به این تدابیر حرکت کرده ایم.

وی افزود: در سنوات گذشته پرداخت های مربوط به شهرداری ها شرایط نامناسبی داشته که انتظار می رود در سال ۹۴ این رویه اصلاح شود.

رئیس اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی تصریح کرد: آمارها نشان می دهد که تعداد ۶۲ هزارو ۲۰۰ نفر از جمعیت استان مرکزی عضو کتابخانه های عمومی هستند و در لیست اعضا ثبت شده اند.

کمالوندی با اشاره به اهمیت موضوع کتابخوانی در سطح استان گفت: با توجه به اهمیت و ارزشمندی مساله کتاب و کتابخوانی تمامی مسئولان استانی و به خصوص شهرداری ها باید همت ویژه ای در این راستا داشته و قدم های اساسی بردارند.

وی همچنین افزود: بیش از یک میلیون و ۲۶ هزار جلد انواع کتاب در قالب موضوعات مختلف در کتابخانه های عمومی استان مرکزی وجود دارد.

در پایان این نشست نیز علیرضا بهنام فرد به عنوان رییس کتابخانه‌های عمومی شهرستان اراک معرفی و از خدمات حمیدرضا یارمحمدی با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.