گزارش آخوندی از پيشرفت طرح توسعه سواحل مكران

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه کارگروه توسعه زیربنایی سواحل مكران که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، در خصوص طرح‌ها و برنامه‌های دولت برای توسعه سواحل مكران در بخش زیربنایی، انرژی، صنعت، كشاورزی و شیلات بحث و تبادل نظر و تصمیماتی در راستای رفع محرومیت، ارتقای امنیت و توسعه پایدار و متوازن این سواحل اتخاذ شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاكید بر اینكه توسعه‌ اقتصاد دریایی جنوب كشور در محور چابهار – خرمشهر با تاكید بر سواحل مكران، یكی از سیاست‌های كلی برنامه‌ ششم توسعه است كه اخیرا توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده گفت: توسعه و آباد شدن این سواحل همكاری و تلاش همه دستگاه ها و بخش های مختلف را می طلبد.

معاون اول رییس جمهور با یادآوری این نكته كه البته ایده توسعه سواحل مكران با سفر مقام معظم رهبری به بندرعباس مطرح شده بود، اظهار داشت: رییس جمهور نیز در بازدید خود از این منطقه، توسعه سواحل مكران را یكی از برنامه های كلیدی دولت معرفی كرده و تصمیم دولت در خصوص ایجاد منطقه آزاد در این منطقه را به مردم اعلام كرده است.

وی افزود: خوشبختانه بخش عمده‌ای از طرح‌های سفر مقام معظم رهبری به این منطقه اجرایی شده و از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور انتظار داریم با وجود محدودیت‌های موجود در اعتبارات دولت و بودجه در سال جاری، به جهت اهمیت سواحل مكران و تاكیدات ویژه مقام معظم رهبری، اعتبارات مورد نیاز اجرا و تكمیل همه مصوبات سفر ایشان را تامین كند.

وی همچنین بر ضرورت مطالعه و تدوین طرحی جامع برای توسعه زیربنایی سواحل مكران تاكید كرد و از وزارت راه و شهرسازی، سازمان محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور خواست برای این موضوع وقت ویژه بگذارند و در اسرع وقت طرحی جامع تهیه كنند.

معاون اول رئیس جمهور بیان كرد: نیروی دریایی نیز از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای كمك به توسعه این سواحل برخوردار است و دستگاه‌های متولی می‌توانند ضمن رعایت محدودیت‌های نیروهای مسلح، از آنان برای توسعه این سواحل كمك بگیرند.

وزیر نفت نیز در این جلسه با بیان برخی از طرح های وزارت نفت در این منطقه، تاكید كرد : طرح توسعه سواحل مكران باید طرحی جامع باشد و درآن باید همه مسائل از صفر تا صد دیده شود و سهم و وظایف هر دستگاه كاملا مشخص باشد.

در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت هم برنامه ها و طرح‌های پیش بینی شده این وزارتخانه جهت توسعه سواحل مكران را تشریح كرد و از احداث مجتمع فولاد مكران، احداث مجتمع تولید فولاد اسفنجی مكران، تكمیل مجتمع پتروشیمی مكران، احداث شهرك صنعتی جاسك و احداث مجتمع شمش فولاد با ظرفیت ۲ میلیون تن در منطقه چابهار به عنوان برخی طرح‌های صنعتی در این منطقه یاد كرد.

همچنین چیت‌چیان وزیر نیرو نیز با تاكید بر اینكه مطالعات و طرح جامع توسعه سواحل مكران باید دارای برنامه زمانبندی بوده و متولی مشخصی داشته باشد، توسعه شبكه برق، تولید برق و احداث نیروگاه و تامین آب در سواحل مكران را از برنامه های وزارت نیرو در این منطقه برشمرد.

در این جلسه كه وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، كشور، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، استاندار هرمزگان و برخی مسئولین ستاد كل نیروهای مسلح و نیروی دریایی ارتش نیز حضور داشتند، گزارشی از پیشرفت پروژه های مصوب سفر مقام معظم رهبری به بندرعباس و نیز مصوبات جلسات پیشین كارگروه ارائه و توضیحاتی درخصوص پیشرفت فیزیكی این پروژه ها و اعتبارات مورد نیاز برای تكمیل آن مطرح شد.

براساس این گزارش، مُكران از نظر تاریخی سرزمینی ساحلی در جنوب شرقی ایران و جنوب غربی پاكستان است كه در طول خلیج عمان از راس‌الكوه در غرب جاسك تا لاس بلا در جنوب غربی ایالت بلوچستان پاكستان گسترده‌است.

یكی از مهم‌ترین قابلیت‌های این منطقه، مجاورت آن با آب‌های آزاد بین‌المللی در سرتاسر مرز جنوبی، همسایگی مستقیم با كشورهای پاكستان و افغانستان، و به طور غیرمستقیم با كشورهای آسیای مركزی(از طریق تركمنستان) است كه یك راه غیرقابل چشم پوشی برای این كشورهای محصور در خشكی(به جز پاكستان) به دریاهای آزاد محسوب می‌شود.

استان سیستان و بلوچستان در مسیر دو كریدور از سه كریدور ترانزیتی بزرگ دنیا قرار دارد. این امر، منطقه مكران را به عنوان محور ترانزیتی طرح توسعه جنوب شرق مطرح می‌كند. در صورت راه‌اندازی محور ترانزیتی كشور، كه از بندر چابهار آغاز و با عبور از شهرهای استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، رضوی و شمالی به كشورهای آسیای میانه ختم می‌شود.

همچنین بندر چابهار یكی از چهارراه های اصلی كریدور جنوبی تجارت جهانی نیز محسوب می‌شود. این بندر به علت موقعیت استراتژیك خود و دستیابی به آب‌های آزاد بین‌المللی، جایگاه ویژه‌ای در مبادلات بین ایران و سایر نقاط منطقه دارد. چابهار نسبت به سایر نقاط ساحلی ایران، مزیت‌های خاص خود را دارد. آب های عمیق در خلیج چابهار، شرایط پهلوگیری كشتی های بزرگ و ایجاد تاسیسات بندری را فراهم می كند. این بندر، مهم‌ترین بندر تجاری خارج از حوضچه خلیج فارس است.

بنادر جاسك، سیریك، كوهستك، تیاب، هرمز و بندر شهید حقانی در كنار بندر شهید باهنر از جمله بنادر مهم تحت مدیریت اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر است كه در سواحل جنوب كشور دارای اهمیت است.

بندر سیریك در خط الرآس مناطق دریایی جنوب ایران یعنی در محل تلاقی دریای عمان و خلیج فارس است و این بندر از حوضچه ای به وسعت ۳۴ هكتار برخوردار است كه ۱۵ هكتار اراضی استحصالی و ۳۶ هكتار اراضی قابل واگذاری دارد.

بندر جاسك با ۱۶.۷ هكتار اراضی پسكرانه و ۱۸ هكتار مساحت حوضچه موقعیت خوبی دارد. كه این بندر در حال حاضر دارای یك انبار ۴ هزار متر مربعی مسقف برای محموله های تره بار است. ترمینال مسافری بندر جاسك ۴۵۰۰ متر مربع زیربنا دارد. از سوی دیگر، مقدمات لازم برای انجام مسافرت های خارجی در این بندر از جمله استقرار اداره گذرنامه فراهم شده است. بنابر این گزارش لایروبی خور تیاب و توسعه بندر آن در حال حاضر در دست اقدام است كه شامل ۳۴۵ هزار متر مكعب لایروبی حوضچه و۷۲ هزار متر مكعب لایروبی دهانه خور است.

