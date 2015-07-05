۲۰۰۰ دانشجوی قزوینی در قالب اردوی جهادی به مناطق محروم اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی برزگر در نشست خبری که ظهر یکشنبه با حضور خبرنگاران استان در محل بسیج دانشجویی استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: سالانه با فرارسیدن ایام تابستان طرح اردوهای جهادی دانشجویان بسیجی نیز در فاز جدیدی آغاز می شود که بر همین اساس در سال گذشته از طریق اجرای این طرح توسط دانشجویان بسیجی ۲۵۰ میلیون تومان در آوج و ۱۴۹ میلیون تومان نیز در الموت خدمات پزشکی به مردم ارائه شد.

وی در تشریح فعالیت های صورت گرفته در اردوهای جهادی گفت: در این اردوها متناسب با تخصص دانشجویان بسیجی خدماتی مانند پزشکی و دندانپزشکی، اجرای طرح های هادی و آبرسانی، مرمت و ساخت مساجد، خانه های عالم و حسینیه ها، فراهم آوردن بهداشت محیط، آموزش آشپزی، شعرخوانی و داستان نویسی به ساکنین مناطق محروم ارائه می شود.

مسئول بسیج دانشجویی استان قزوین گفت: طی تابستان جاری نیز ۲ هزار نفر از دانشجویان استان در قالب طرح اردوهای جهادی به مناطق محروم استان قزوین اعزام شدند که همانند سالیان گذشته خدمات عمرانی، فرهنگی و آموزشی به مردم ارائه می دهند.

برزگر در رابطه با تاریخ شروع و اتمام اردوهای جهادی بیان کرد: این طرح از ۱۵ مرداد تا ۳۱ شهریور در سه دوره ۱۰ روزه برگزار می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری هفتمین دوره طرح استانی ولایت در قزوین اظهار داشت: این دوره طرح ولایت بسیج، با حضور ۵۰۰ دانشجو از دانشگاه های سراسر استان با موضوعات بصیرتی، معرفتی، اخلاقی و تربیتی، مهارتی و تشکیلاتی به مدت ۱۱ روز از سوم تا ۱۴ مرداد ماه جاری در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) استان قزوین اجرا می شود.

برزگر در تشریح برنامه هایی که در این طرح اجرا خواهند شد، گفت: برگزاری جلسات بحث آزاد، برپایی کرسی های آزاداندیشی، اجرای برنامه های ورزشی و تفریحی، دیدار با خانواده های معظم شهدا، برگزاری مسابقه کتابخوانی و دعای کمیل از جمله برنامه هایی است که طی هفتمین دوره طرح استانی ولایت اجرایی خواهد شد.

این مسئول در رابطه با اهداف و رسالت ها برگزاری این طرح بیان کرد: عمق بخشی معنوی، فرهنگی و اجتماعی، مقابله با تهاجم فرهنگی، واکسینه کردن دانشجویان در مقابل شبهات دشمن و آشنا کردن جوانان با پیشکسوتان و نسل اول انقلاب از جمله مهم ترین اهداف و رسالت های برگزاری طرح ولایت است.