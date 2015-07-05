اولین جلسه اخلاق اداری در کهک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس اسکندری پیش از ظهر یکشنبه در این جلسه با اشاره به دیدگاههایی که پیرامون ابعاد وجودی انسان در علوم انسانی وجود دارد، اظهار کرد: شناخت انسان کار سادهای نیست و جز خالق انسان کسی نمیتواند او را معرفی کند.
وی با بیان اینکه کسی میتواند ساخته شده را معرفی کند که سازنده آن باشد، گفت: انسان با همه پیشرفت علمی که دارد هنوز نتوانسته است خودش را بشناسد و جهل او از علمش بیشتر است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به مفاهیم آیات پایانی سوره مبارکه آل عمران، تصریح کرد: خداوند میفرماید که در آمد و شد شب و روز نشانههایی برای اهل اندیشه است و انسان باید بیندیشد.
حجتالاسلام اسکندری با تأکید بر اینکه قرآن کریم انسانها را به دو دسته عاقل و جاهل تقسیم میکند، اظهار کرد: ممکن است انسان از نظر سواد و درجات علمی جایگاه بالایی داشته باشد اما از عقل بهرهای نبرده باشد.
لزوم تقویت فعالیتهای فرهنگی و ارزشی در کهک
وی گفت: اهل اندیشه کسانی هستند که در همه حال به یاد خدا هستند و حضرت علی(ع) میفرمایند: مشمول رحمت الهی هستند کسی که بیاندیشد از کجا آمده، برای چه آمده و به کجا میرود. کسانی که این گونه فکر کنند انسانهای وارستهای هستند و نقطه مقابل این افراد آنهایی هستند که گوش، چشم و قلب دارند ولی از آن استفاده نمیکنند و اینها از چهارپایان هم پایینتر هستند.
مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی قم با تأکید بر لزوم بهرهمندی بیشتر از فضائل معنوی ماه مبارک رمضان افزود: در روزهای باقی مانده ماه رمضان و لیالی قدر بهترین بهره برداری معنوی را داشته باشیم چون که مقدرات یک سال آینده ما در شبهای قدر رقم میخورد.
حجتالاسلام اسکندری با اشاره به توریستی بودن منطقه کهک، خواستار تقویت فعالیتهای فرهنگی و ارزشی در این بخش شد و گفت: کار فرهنگی تنها بر عهده دستگاههای فرهنگی نیست بلکه بر عهده همه نهادهاست، چون همه ما نسبت به ارزشهای نظام و انقلاب حساس هستیم.
حمیدرضا جعفری بخشدار کهک نیز در این نشست ضمن قدردانی از حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: برگزاری سلسله نشستهای اخلاق اداری با حضور مدیران بخش کهک از برنامههای بخشداری است که امروز اولین جلسه آن برگزار شد.
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