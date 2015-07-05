اقامه نماز جماعت در ۲۵ بوستان شهر همدان

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به فرارسیدن فصل تابستان و استقبال مسافران و شهروندان از بوستانهای سطح شهر و با توجه به ضرورت توسعه و ترویج فرهنگ نماز، امسال نیز همچون سالهای گذشته نماز جماعت مغرب و عشاء در بوستان های مناطق مختلف شهر همدان برپا می شود.

رضایی اضافه کرد: اقامه نماز جماعت در بوستانها توسط معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شهرداری با مشارکت دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان و گروه فرهنگی تبلیغی سراج و مشارکت تشکل های مردمی برگزار می شود.

وی از انعقاد تفاهم نامه بین معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شهرداری با مشارکت دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان همدان و گروه فرهنگی تبلیغی سراج به همراه مشارکت تشکل های مردمی برای برپایی نماز جماعات بوستانها خبر داد و یادآور شد: مدت قرارداد تفاهم نامه برای برپایی نماز جماعات در بوستانهای شهر از ابتدای تیر تا ۳۱ شهریور ماه سال جاری است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان اظهارداشت: برای این امر مبلغ ۵۶۰ میلیارد ریال اعتبار توسط شهرداری تعهد شده است.

رضایی اظهار کرد: نماز جماعت مغرب و عشاء در بوستان ها و مناطق مختلف شهر همدان شامل بوستانهای مردم، ارم، كودك، سعدی شهرك فرهنگیان، شكریه، مجتمع تفریحی حاج عنایت، آرامگاه باباطاهر، اعتمادیه، باغ ایرانی، مجتمع امام خمینی (شهرك مدنی)، نارون شهرك مدرس، چهارراه سعیدیه، پرواز اعتمادیه، شهید نوروزی، خانواده (شهرك شهید بهشتی)، شهدای خضر، شهروند، شهرك مدنی (بوستان شهید مدنی)، گنجنامه، سپیده برگزار است.