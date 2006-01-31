نفت و گاز ، سهل و ممتنع پيشرفت در بوشهر// داراي 67 درصد منابع گازي كشور، 13درصد نفت و 60 درصد نفت فلات قاره ايران// "ديار مهربوني" با پارس جنوبي نيز رنگ پيشرفت را به روي خود نديد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، استان بوشهر با مساحت 23167 كيلومترمربع در جنوب غربي ايران و حاشيه خليج فارس قرار داشته و حدود 1.4 درصد از كل مساحت كشور را در بر مي گيرد .

اين استان بيش از 862 هزار نفر جمعيت را در خود جاي داده كه ازاين مقدار 9/50 درصد در نقاط شهري و 1/49 درصد در نقاط روستايي سكونت داشته و كمتراز يكم درصد آنان غير ساكن هستند.

بوشهر از شمال به استان خوزستان و قسمتي از كهگيلويه و بويراحمد، از شرق به استان فارس ، از جنوب شرق به استان هرمزگان و از جنوب به خليج فارس محدود شده و فاصله آن تا تهران 1210 كيلومتر است.

اين استان داراي 9 شهرستان به نامهاي بوشهر ، دشتستان ، دشتي ، تنگستان ، گناوه ، كنگان ، ديلم ، دير و جم بوده كه شامل 21 بخش و 23 شهر و 42 دهستان مي باشد .

نكته ديگر اينكه استان بوشهر در سال 1355 داراي دو شهرستان بوشهر و دشتستان بوده و تا سال 1350 قبل از تأسيس استانداري استان بوشهر نخست جزو حوزه استحفاظي استان فارس و پس از مدتي به نام استانداري بوشهر تأسيس شده است.

استان بوشهر از نظر موقعيت استراتژيكي داراي موقعيت بسيار خاص در كشور است. اين استان با دارا بودن تقريبا بيشترين مرز آبي با خليج فارس (حدود 625 كيلومتر كه معادل 31 درصد از طول نوار ساحلي كشور مي ‌باشد) زمينه استفاده از دريا را به هر نوع در خود دارد.

فعاليت هاي اقتصادي مردم اين استان به لحاظ نزديكي با دريا ، بيشتر شامل تجارت دريائي و صيد انواع آبزيان و در نقاط روستايي و شهرستان هاي مركزي ، كشاورزي رونق فراوان دارد .

آب و هواي استان به طور كلي گرم و خشك كه در نواحي ساحلي گرم و نمناك مي شود . از اين نظر در بخش كرانه ‌هاي جنوب و دشت هاي ساحلي يكي از گرمترين نقاط ايران است. فصل بارندگي در اين استان بيشتر بين آبان لغايت ارديبهشت ماه مي ‌باشد و در بقيه طول سال گرماي طاقت‌ فرساي تابستاني حاكم است.

رطوبت و شرجي از مشخصات بارز آب وهواي بوشهر بوده و رطوبت نسبي اين منطقه بين 50 تا 75 درصد و در تابستان بين 30تا 45 درصد است. به علت كمي بارندگي، تعداد رودخانه‌ هاي اندكي در بوشهر جريان دارد كه سرچشمه همه آنها از استانهاي همجوار بالاخص فارس مي ‌باشد.

در زمينه گردشگري نيز استان بوشهر از مناطق پربازديد در كشور است. وجود جزاير متعدد در استان بوشهر موجب ايجاد جاذبه هاي طبيعي زيستگاهها و محل مهاجرت انواع پرندگان و گونه هاي نادر دريايي گرديده و مناطقي از استان بوشهر به عنوان مناطق حفاظت شده مأمن اين جاذبه هاي اكولوژيك مي باشد. در مناطق جنوبي استان بوشهر جنگل هاي مانگرو (حرا) با زيبايي خاص خود از جاذبه هاي منحصر به فرد اين استان در سطح جهان قرار دارد. در نوروز امسال 845 هزار و 325 نفر از اين استان بازديد كرده اند.

وجود بيش از 20 هزار نفر اتباع خارجي از 50 كشور مختلف جهان در اين استان، حساسيت بوشهر را بيشتر نمايان مي سازد.

به گزارش "مهر"، به طور كلي 67 درصد منابع گازي كشور ، 13 درصد نفت ايران و 60 درصد نفت فلات قاره ايران در استان بوشهر قرار دارد. البته حضور نيروگاه اتمي بوشهر نيز موجب توجه بيش از پيش به اين منطقه شده است كه در جاي خود به نقش آن پرداخته خواهد شد.

علاوه بر آن ، استان بوشهر در زمينه هاي كشاورزي نيز فعال بوده و با دارا بودن بيش از 6 ميليون اصله نخل در زمينه توليد خرما در رتبه عالي در كشور مي باشد . در زمينه توليد و پرورش ميگو نيز 60درصد ميگوي كل كشور در اين استان پرورش يافته كه از مرغوب ترين ميگوي جهان محسوب شده و با اين اهميت به اكثر كشورهاي جهان صادر مي شود.



وجود صدها معدن طبيعي باعث شده كه هم اكنون چندين پروژه كارخانه سيمان به دليل وجود مواد اوليه اين محصول در استان در دست اجرا و يا در مرحله توليد قرار گرفته است .

استان بوشهر با برخورداري از 4/2 ميليارد تن ذخاير معدني معادل 6/5 درصد ظرفيت معادن كشور و قابليت هاي بالاي توليدي از جمله توليد سيمان و كلينكر در چند سال اخير روند رو به رشدي داشته به طوري كه رتبه صنعتي استان از 27 در ابتداي برنامه سوم به 16 در پايان سال 82 رسيده است.



در حال حاضر، پنج شهرك تخصصي ديگر علاوه بر منطقه ويژه اقتصادي بوشهر نظير صنايع دريايي (بوشهر)، صنايع پتروشيمي (گناوه) صنايع معدني (خورموج) و صنايع نفت و گاز (دير) در استان در مرحله انجام است كه با برخورداري از قابليت هاي موجود از قبيل اسكله اختصاصي، جاده دسترسي به دريا، شعبه اختصاصي گمرك و مانند آن، اشتغال و صادرات از اين طريق افزايش خواهد يافت.

دسترسي سهل و آسان به دريا نيز باعث شده ده ها بندر صيادي و تجاري كوچك و بزرگ در استان ، فعالانه در توسعه اقتصاد كشور نقش به سزايي داشته و بسياري از مردم اين استان به نوعي از طريق دريا امرار معاش كنند.

در زمينه توليدات دامي و كشاورزي نيز سالانه 76 هزار تن محصولات دامي توسط 499 واحد توليدي محصولات دامي در استان بوشهر توليد مي شود.

استان بوشهر 120 هزار هكتار اراضي زير كشت محصولات كشاورزي را در خود جاي داده و با محوريت نخلداران و توليد خرما دراستان، حدود 6 ميليون اصله نخل خرما با 18درصد سطح زير كشت خرما و 14 درصد توليد خرماي كشور، به ترتيب رتبه سوم و چهارم در ايران را به خود اختصاص داده است.

به گزارش "مهر"، هم اينك 25 واحد بسته بندي خرما در استان بوشهر فعال است و به طور متوسط سالانه 120 تا 140 هزار تن خرما در اين استان توليد مي شود.

امسال نيز 800 هزار تن محصول كشاورزي، دامي، آبزي و پرورشي در بوشهر توليد شده كه از مجموع محصولات توليد شده، 64 درصد محصولات زراعي، 20 درصد باغي، 10 درصد دامي و 6 درصد شيلات بوده است.

منطقه بوشهر به لحاظ موقعيت سوق الجيشي و وجود شركتهاي بزرگ نفتي و اجراي طرحهاي صنعتي بزرگ مانند نيروگاه اتمي ، كشتي سازي ، نيروي انساني فعال استانهاي مجاور و مناطق ديگر را به خود جذب كرده است. در داخل منطقه نيز جا به جايي جمعيت افزايش يافته است، زيرا به علت كمبود امكانات كشاورزي، خصوصا كمبود آب اراضي مورد نياز و عدم امكانات رفاهي و پائين بودن سطح درآمد كشاورزان مهاجرت روستائيان به مراكز و شهرهاي استان صورت گرفته است.

همچنين به علت نزديك بودن اين استان به شيخ نشين هاي خليج فارس عده اي از اهالي منطقه براي كار و امرار معاش به كشورهاي واقع در كرانه جنوبي خليج فارس و درياي عمان مهاجرت كرده اند.

البته به خاطر همين ويژگي ها ، اين استان هميشه مورد مطامع ديگر كشورها بوده و همين امر باعث شده كه مرزداراني شجاع ، غيور، سلحشور، با فرهنگ و متدين را تربيت كند. مردماني كه مهربان، خونگرم، بي ريا، صادق و مهمتر از همه مهمان نواز هستند.

احمدي نژاد روز چهارشنبه به "ديار مهربوني" قدم مي گذارد.