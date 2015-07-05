صنعتگران نمونه لرستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در همایش روز صنعت و معدن، ۲۳ صنعتگر و معدن کار لرستانی مورد تجلیل قرار گرفتند.

در این مراسم استاندار لرستان، معاون برنامه ریزی استانداری لرستان، ایرج عبدی نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان عرصه صنعت و معدن لرستان حضور داشتند.

در این همایش عزت اله محمدپور مدیرعامل شرکت داروسازی فارمد پارس، محمد خاکی مدیرعامل شرکت آهک هیدراته لرستان، رحیم چگنی مدیرعامل شرکت زاگرس پوش بروجرد، مسعود کریمیان مدیرعامل شرکت گچ لرستان و مهدی وزیری مدیرعامل شرکت داروسازی اکسیر به عنوان واحد های صنعتی نمونه سال ۹۳ تجلیل شدند.

دیگر واحدهای نمونه صنعتی استان در سال ۹۳ شرکت صنایع بیولوژیکی با مدیریت رحیم بیرانوند، شرکت تولیدی الکل ویسیان با مدیریت علی ویسکرمی، شرکت زرین ظفر خرم آباد با مدیریت پدرام محمدی، شرکت کاشی جم بروجرد با مدیریت ابراهیم محمدزاده و شرکت داروسازی دکتر جهانگیر با مدیریت حسین جهانگیر شناخته شدند.

همچنین از احمد ساکی مدیرعامل شرکت گوهر شفاء خرم آباد، محمد ضیایی مدیرعامل شرکت افرند خرم آباد، عبدالعظیم میرزایی مدیرعامل شرکت توان صنعت غرب بروجرد، یداله مرادی مدیرعامل شرکت پوشش بام غرب و حسن شریفی مدیرعامل شرکت رزین سازان به عنوان دیگر واحدهای نمونه صنعتی لرستان در سال ۹۳ تقدیر شد.

واحدهای نمونه معدنی استان در سال ۹۳ شامل شرکت صنایع فروالیاژ ایران با مدیریت حسین حاجی بابا، شرکت ملوک بروجرد با مدیریت ناصر دارایی، شرکت گچ پلدختر با مدیریت شهرام جودکی و شرکت پیرتاک الیگودرز با مدیریت علی اکبر همتایی بودند که از آن ها نیز تقدیر شد.

از حسین حاجی بابا پیشکسوت نمونه صنعتی و معدنی، هوشنگ احمدی پیشکسوت نمونه معدنی و هوشنگ احمد پور بهره بردار نمونه سنگ های نما و تزئینی نیز تقدیر به عمل آمد.