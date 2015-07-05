به گزارش خبرنگار مهر، این كتاب كه نام اصلی آن «Film/Genre» است توسط ریك آلتمن، استاد ممتاز سینما و ادبیات تطبیقی در دانشگاه آیووا آمریكا در سال ۱۹۹۹ نوشته شده و از سوی حمید طاهری ترجمه میشود.
مترجم درباره موضوع کتاب میگوید: مبحث ژانر از مهمترین موضوعات نقد سینمایی است که در ایران بسیار کم به آن پرداخته شده است.
«فیلم/ ژانر» از کتابهای پایه نظریه ژانر است که مخاطبان فارسی زبان را در فهم وضع موجود سینمای ایران راهنمایی خواهد کرد.
این کتاب تلاش دارد بنیادی نظری برای دستهبندی هر چه دقیقتر و بهتر فیلمهای سینمایی بیابد. ریک آلتمن در این کتاب با بررسی تاریخ ژانر، روشهای کاربردی ژانربندی سینمایی را از ابتدای پیدایش فیلم روایی فهرستبندی میکند تا در نهایت با بهدست آوردن فرضیاتی مکفی، نظریه ژانر خود را موسوم به «معنایی؛ نحوی؛ کاربردی» ارائه دهد.
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