به گزارش خبرنگار مهر، این كتاب كه نام اصلی آن «Film/Genre» است توسط ریك آلتمن، ‌استاد ممتاز سینما و ادبیات تطبیقی در دانشگاه آیووا آمریكا در سال ۱۹۹۹ نوشته شده و از سوی حمید طاهری ترجمه می‌شود.

مترجم درباره موضوع کتاب می‌گوید: مبحث ژانر از مهم‌­ترین موضوعات نقد سینمایی است که در ایران بسیار کم به آن پرداخته شده است.

«فیلم/ ژانر» از کتاب‌های پایه نظریه ژانر است که مخاطبان فارسی زبان را در فهم وضع موجود سینمای ایران راهنمایی خواهد کرد.

این کتاب تلاش دارد بنیادی نظری برای دسته­‌بندی هر چه دقیق‌­تر و بهتر فیلم‌­های سینمایی بیابد. ریک آلتمن در این کتاب با بررسی تاریخ ژانر، روش­‌های کاربردی ژانربندی سینمایی را از ابتدای پیدایش فیلم روایی فهرست­‌بندی می­‌کند تا در نهایت با به‌دست آوردن فرضیاتی مکفی، نظریه ژانر خود را موسوم به «معنایی؛ نحوی؛ کاربردی» ارائه دهد.