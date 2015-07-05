به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پابلیشر، در شش ماه نخست سال ۲۰۱۴ کتاب‌های گروه سنی کودک و نوجوان در دو حوزه ناشران چاپی و ناشران دیجیتال حرف اول را می‌زد و آثار منتشر شده برای کودکان و نوجوانان در ژانرهای مختلف در صدر جدول پرفروش‌ها قرار داشت. اما امسال این رویه روندی معکوس به خود گرفته و بهترین و پرفروش‌ترین آثار در حوزه ناشران چاپی و الکترونیک به کتاب‌های بزرگسال اختصاص یافته است.

البته در این گزارش به علت کاهش فروش آثار کودک و نوجوان و افزایش اقبال کتاب‌های گروه سنی بزرگسال اشاره نشده و مشخص نیست که علت این اقبال ناشی ازخلق آثاری هوشمندانه‌تر توسط نویسندگان بزرگسال بوده یا نویسندگان کودک و نوجوان در خلق آثار خود از تمام توان‌شان بهره نبرده‌اند.

با این وجود آنچه از فهرست پرفروش‌های چاپی و دیجیتال نیمه اول سال ۲۰۱۵ بر می‌آید دو رمان «دختری در قطار» به قلم پائول هاوکینز و «پنجاه سایه خاکستری» به قلم ای.ال جیمز از جمله خوش اقبال‌ها بوده و نظر علاقمندان به کتاب چاپی و دیجیتالی را به خود جلب کرده‌اند.

در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های چاپی در نیمه نخست سال به ترتیب به رمان‌های «دختری در قطار» نوشته پائول هاوکینز، «تیرانداز آمریکایی» نوشته کریس کایل، «پنجاه سایه خاکستری» به قلم ای.ال جیمز، «همه نورهایی که ما نمی‌توانیم ببینیم» نوشته آنتونیی دوئر، «شهر کاغذی» به قلم جان گرین، «تغییر زندگی با سحر و جادو» نوشته ماریا کوندو، «مکان‌هایی که ممکن است به آنجا بروی!» نوشته دکتر سئوس، «مسافت طولانی» به قلم جف کینی، «تخم‌مرغ‌هایی سبز» اثر دکتر سئوس، «شکست‌ناپذیر» به قلم لائورا هیلنبررند، «یکی دو ماهی، ماهی قرمز و ماهی آبی» به قلم دکتر سئوس، «نقاط حساس» نوشته تام راث، «پسران در قایق» به قلم دانییل جییمز براون، «تلفن عیسی» نوشته سارا یانگ، «برادران رایت» به قلم دیوید مک کالو، «افسانه‌ها و دروغ‌ها» نوشته اوریلی، «مرده ضعیف» به قلم ارریک لارسون و «کشتن مرغ مقلد» به قلم هارپر لی اشاره شده است.

در فهرست پرفروش‌ترین نسخه‌های دیجیتال همچنان از رمان پائول هاوکینز با نام «دختری در قطار» در صدر جدول یاد شده است.

در این فهرست بعد از رمان هاوکینز، از «پنجاه سایه خاکستی» اثر نام برده شده و بعد از آن «همه نورهایی که ما نمی‌توانیم» ببینیم نوشته آنتونیی دوئر، «تیرانداز آمریکایی» نوشته کریس کایل، «بلبل» به قلم کریستین هانا، «مرد خاطرات نوشته» دیوید بالاسی، «وضعیت» نوشته دونا فلی، «دروغ کمی بزرگ» نوشته لییان موریاتی، «دختر گمشده» گیلان فلین، «پسران در قایق» نوشته دانیل جیمز ببر راون، «شکست ناپذیر» نوشته لورا هیلنبرند، «۱۴ گناه نابخشودنی» نوشته جیمز پترسون، «جیغ خاموش» نوشته انجلا مارسوس، «غریبه» به قلم هارلون کبین، «طولانی‌ترینی سواری» نوشته نیکلاس اسپارکز، «رازهای یک شهر» به قلم لییان موریاتی، «وحشی» به قلم شرلی استرایاد و «مریخ» به قلم اندی ویرر و در نهایت «درغگو» نوشته نورا روبرتز به عنوان پرفروش‌ترین کتاب‌های منتشر شده در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۱۵ اشاره شده است.