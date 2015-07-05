توصیه «خاص» برژینسکی برای توافق با ایران و مهار جمهوری خواهان

خبررگزاری مهر ـ گروه بین الملل: توصیه اخیر برژینسکی به مقامات کاخ سفید در خصوص توافق هسته ای با ایران، بار دیگر ذهن تحلیلگران رئالیست آمریکایی را در قبال مذاکرات وین درگیر کرده است.

«زبیگنیو برژینسکی» مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر که در زمره استراتژیست های رئالیست آمریکایی محسوب می شود، در اظهارات اخیر خود می گوید: «توافق هسته ای با ایران در برهه فعلی بهتر از عدم توافق است. درگیری هایی که در خاورمیانه رخ می دهد ما را بر آن می سازد تا این توافق را صورت دهیم. به نظر من عاقلانه است که با توافق هسته ای بر ثبات خاورمیانه بیافزاییم.»

این اظهارات برژینسکی در حالی مطرح می شود که چندی پیش وی صراحتا از طرح ادعاهای امریکا مبنی بر ساخت بمب هسته ای توسط ایران به مثابه یک حقه بازی هسته ای یاد کرده و خواستار پایان دادن آن از سوی واشنگتن شده بود.

لازم به ذکر است که برژینسکی از جمله نظریه پردازان حوزه سیاست خارجی آمریکاست که حتی نظرات وی د بین برخی جمهوریخواهان امریکا مورد توجه و استناد قرار می گیرد.

پس از قرائت بیانیه لوزان نیز برژینسکی یکبار در سنای آمریکا حضور پیدا کرد و بر ضرورت توافق هسته ای با ایران تاکید کرد.

به نظر می رسد ورود اخیر برژینسکی به موضوع داغ مذاکرات هسته ای ایران و اعضای ۱+۵ در راستای تلاش وی برای مهار برخی جمهوری خواهان مخالف با توافق هسته ای صورت گیرد. تلاشی که از سوی برژینسکی در دوران پس از توافق احتمالی نیز ادامه پیدا خواهد کرد.