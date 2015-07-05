شاخص کل بورس ۷۱ واحد افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس و اوراق بهادار پس از رشد ۹۹۹ واحدی دیروز شنبه، امروز ۷۱ واحد افت کرد و در رقم ۶۵ هزار و ۷۸۸ واحد قرار گرفت.

در معاملات امروز ۷۵ میلیون سهم به ارزش ۱۴۴ میلیارد تومان در ۶۲ هزار دفعه داد و ستد شد.

در بازار امروز شاخص آزاد شناور ۷۹ واحد، بازار اول ۳۱ واحد و بازار دوم ۲۴۵ واحد افت کردند.

همچنین در حالی که شاخص قیمت(وزنی- ارزشی) ۲۷ واحد افت کرد شاخص های کل (هم وزن) و قیمت (هم وزن) به ترتیب با ۷ و ۶ واحد رشد مواجه شدند.

ارزش روز بازار نیز در پایان معاملات امروز همانند روز گذشته حدود ۲۸۶ هزار میلیارد تومان است.