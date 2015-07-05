وضعیت بیماری های ناشی از آلودگی غذایی/ مرگ سالیانه ۵ میلیون کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سهیل اسکندری در خصوص بیماری های ناشی از غذا و عوامل آنها، گفت: عامل بیش از دو سوم موارد مسمومیت ناشی از مواد غذایی باکتری ها هستند؛ ویروس ها، انگل ها قارچ ها و مواد شیمیایی سایر عوامل را پوشش می دهند.

وی ادامه داد: بیشترین موارد در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد بطوریکه سالیانه یک میلیارد مورد اسهال حاد در کودکان زیر ۵ سال از آفریقا و آسیا گزارش می شود که ۵ میلیون مورد مرگ را در پی دارد.

اسکندری با عامل اصلی مشکلات دانستن آب و غذای آلوده، عوامل دیگر بروز بیماریهای ناشی از غذا را جهانی شدن عرضه مواد غذایی، مسافران، پناهندگان، مهاجران و ورود عوامل بیماری زا به مناطق جغرافیایی جدید از طریق انتقال غذاهای غیر بهداشتی و یا بیماریهای آن صورت گیرد عنوان نمود.

وی همچنین به فرآوری مواد غذایی بصورت جزئی و ناکافی و اینکه در برخی موارد بنابر ضوابط مندرج در ایین نامه ها انجام نمی شوند اشاره کرد و اظهار داشت: این موارد مسائل و مشکلات اساسی در گسترش بیماری بوجود خواهد آورد هرچند در کشور مان تمام تلاشها و نظارتها صورت می پذیرد تا فرآوریها به نحو شایسته و مطلوب صورت گیرد.

تغییر در میکرو ارگانیسم ها و تغییراتی که در جمعیت بشر مثل بالا رفتن سالمندی و سوء تغذیه های موجود، میانگین قدرت مقابله با بیماری ها را کاهش داده است از دید معاون اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو تهدیدات دیگر بیماری های ناشی از غذا محسوب می شوند.

اسکندری به تغییر در سبک زندگی و گرایش عمومی به سمت غذاهای آماده بعنوان معزل مبتلابه جوامع ماشینی امروز بشر اشاره کرد و یاد آور شد: آسیب های فزاینده استفاده بیش از حد از این تغذیه ها بر همگان آشکار است آمار افزایش بیماریها نیز گواه بر این امور مهم است لذا با اندکی دقت در مصرف غذا و فراورده های غذایی می توان زندگی بی دغدغه بیماری را تضمین نمود.