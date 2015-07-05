به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برگزاری نشست‌های مشق ایده (ما) كه از سوی دفتر رصد فرهنگ و اجتماع پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود، نشستی با عنوان «طرد‌شدگان»، دوشنبه ۱۵ تیرماه از ساعت ۱۸:۴۵ تا افطار در تالار دکتر شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، برگزار می‌شود.

در این نشست كه با همکاری انجمن علمی دانشجویی انسان‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌شود دکتر سارا شریعتی، ‌ عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، صحرا اكرامی، ‌ مسئول پژوهشی جمعیت «طلوع بی‌نشان‌ها»، و یاسر باقری، پژوهشگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی، به موضوع اقشار حاشیه‌ای و تحت فشار جامعه از منظر علوم‌ اجتماعی خواهند پرداخت.