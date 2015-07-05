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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۴:۰۶

در دانشگاه تهران؛

نشست طردشدگان ۱۵ تیرماه برگزار می‌شود

نشست طردشدگان ۱۵ تیرماه برگزار می‌شود

در ادامه نشستهای مشق ایده(ما) نشست طردشدگان دوشنبه ۱۵ تیر در تالار شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برگزاری نشست‌های مشق ایده (ما) كه از سوی دفتر رصد فرهنگ و اجتماع پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود، نشستی با عنوان  «طرد‌شدگان»،  دوشنبه ۱۵ تیرماه از ساعت ۱۸:۴۵ تا افطار در تالار دکتر شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، برگزار می‌شود.

 

در این نشست كه با همکاری انجمن علمی دانشجویی انسان‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌شود دکتر سارا شریعتی، ‌ عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، صحرا اكرامی، ‌ مسئول پژوهشی جمعیت «طلوع بی‌نشان‌ها»، و یاسر باقری، پژوهشگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی، به موضوع اقشار حاشیه‌ای و تحت فشار جامعه از منظر علوم‌ اجتماعی خواهند پرداخت.

 

 

کد مطلب 2852078
خداداد خادم

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