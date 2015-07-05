اعضای بدن یک بسیجی ورزشکار به ۳ بیمار نیازمند اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری، احمد الله‌وردی گفت: اعضای بدن ورزشکار بسیجی سید فرشاد حسینی ساکن لردگان که دچار مرگ مغزی شده بود، به سه بیمار نیازمند اهدا شد.

وی با اشاره به اینکه مرگ مغزی به معنای از دست دادن تمامی عملکردهای مغز است و در پی توقف کامل جریان خون به این عضو حساس بدن به وجود می‌آید، تصریح کرد: در مرگ مغزی، خون‌رسانی و همچنین اکسیژن‌رسانی به مغز متوقف می‌شود و این عضو از بدن کارکرد خود را از دست داده و دچار تخریب غیرقابل برگشت می‌شود.

وی گفت: در مرگ مغزی اعضای بدن از جمله قلب، کبد و کلیه‌‌ها به وسیله دستگاه‌های کمکی می‌توانند به فعالیت حیاتی خود ادامه دهند، اما این روند زیاد به طول نمی‌ انجامد و اگر بیمار از این دستگاه‌ها جدا شود، زندگی مصنوعی وی متوقف خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران استان چهارمحال و بختیاری افزود: سید فرشاد حسینی ساکن لردگان و عضو تیم منتخب هندبال استان در مسابقات کشوری است که دچار عارضه مرگ مغزی شد.

احمد الله‌وردی بیان کرد: خانواده این ورزشکار رضایت خود را برای اهدای اعضای بدن وی به بیماران نیازمند پیوند اعلام کردند و طی اقدامی قلب، کبد و کلیه‌های این فرد به بیماران نیازمند اهدا شد.