حاشیه شهر اردبیل با مشکل فقر مواجه است

بهروز زلالی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مطالعه جامعی از تراکم فقر در سطح استان انجام شده و در خود شهر اردبیل وضعیت فقر در محلات ۱۳ گانه بررسی شده است.

وی تاکید کرد: نتایج این بررسی ها نشان می دهد فقر در حواشی شهرها چه در مرکز استان و چه سایر شهرها قابل توجه است و متاسفانه تراکم فقر در حواشی شهرها به مراتب بیشتر از بخش های مرکزی شهر است.

به گفته مدیر کل کمیته امداد استان عمده دلیل فقر در این مناطق مهاجرت از روستا به شهر و نبود زمینه های شغلی مناسب است که موجب می شود فرد بعد از مهارجت با خیل قابل توجه مشکلات از جمله مشکلات اقتصادی مواجه شود.

زلالی تاکید دارد که کمیته امداد استان چاره ای جز رسیدگی به فقر در حواشی شهرها ندارد و با وجود محدود بودن امکانات و اعتبارات تمامی توان برای فقر زدایی از محلات پیرامون شهر به کار گرفته می شود.

این مسئول وضعیت شهرستان ها را مشابه مرکز استان دانست و گفت: کمیته امداد به منظور هدایت صحیح کمک های نقدی و معنوی خود نیازهای تمامی خانوارهای نیازمند از جمله مسکن، پوشاک، خوراک و تعمیر و تجهیز مسکن را احصا کرده است.

وی افزود: در مقاطع مختلف سال توزیع کمک ها و مشارکت های مردمی، هدایای خیرین و حامیان و همچنین زکات و صدقات بر اساس این نیازها صورت می گیرد.

مدیر کل کمیته امداد استان با ابراز تاسف از افزایش فقر در استان گفت: ما خانواده هایی تحت پوشش داریم که فرزندان آن ها حتی لباس مناسب به تن ندارند و اگر مستمری کمیته امداد چند روز با تاخیر به آن ها داده شود کل زندگی شان دچار مشکل می شود.

زلالی در خصوص نحوه جلب مشارکت مردمی و خیرین گفت: در برنامه های مختلف نیازهای احصا شده مددجویان به خیرین و مردم اطلاع رسانی می شود تا نسبت به تامین آن مشارکت کنند و حتی در اعطای هدایای نقدی و جنسی خود حضور داشته باشند.

این مسئول تاکید کرد: از ۳۱ هزار و ۶۰۰ خانوار تحت پوشش، شش هزار خانوار نیازهای جدی دارند که به صورت ویژه تحت حمایت قرار گرفته اند.

وی خواستار مشارکت مردم در حمایت از مددجویان شد و گفت: مستمری ماهانه کمیته امداد بین ۵۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال است که حقیقتا رقم پایینی است و نمی تواند پاسخگوی نیاز مددجویان باشد.