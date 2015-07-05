برنامه فروشگاه مرکزی شهر کتاب برای شهادت حضرت علی(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، فروشگاه مرکزی شهر کتاب به مناسبت شهادت امیرمومنان حضرت علی (ع)، روز دوشنبه، ۱۵تیرماه، یک مراسم پردهخوانی ترتیب داده است که با حضور مرشد میرزاعلی برگزار می شود.
مژگان امجد، مدیر فروشگاه مرکزی شهر کتاب در این باره گفت: این فروشگاه در مناسبتهای مذهبی و عزاداری با دعوت از هنرمندان پردهخوان تلاش میکند ضمن بزرگداشت مناسبتهای مذهبی، مراسم آئینی ـ سنتی کشورمان را احیا و نسل امروز را با هنرهای قدیمی ایرانی آشنا کند.
امسال نیز بنا به سنت سالهای گذشته، مراسم پردهخوانی شهادت حضرت علی (ع) از ساعت ۱۸:۳۰ در کافه کتاب این مجموعه برگزار میشود.
بنا بر این گزارش، مراسم پردهخوانی شهادت حضرت علی(ع) روز دوشنبه سیزده تیرماه سال جاری، ساعت با حضور مرشد محسن میرزاعلی برپا میشود و علاقهمندان برای شرکت در این برنامه میتوانند به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از تقاطع مطهری، نبش کوچه کلاته، فروشگاه مرکزی شهرکتاب مراجعه کنند.
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