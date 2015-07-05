دستگاههای اجرایی گیلان ملزم به رفع موانع تولید هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان، محمدحسین اصغریان در جلسه کارگروه رفع موانع تولید در شهرستان تالش با تاکید بر لزوم اجرایی شدن مصوبات این کارگروه از سوی دستگاه های اجرایی اظهار کرد: دستگاهها و مراجع نظارتی بر حسن اجرای مصوبات جلسات این کارگروه ها نظارت کامل دارند و در صورت عدم پذیرش مسئولیت محوله به دستگاههای مرتبط با امر تولید با برخورد قاطع مراجع نظارتی و دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت مواجه خواهند شد.

وی افزود: عدم ابلاغ قوانین حمایتی و مقاومت انقباضی بانک ها عامل عدم حل مشکلات واحدهای تولیدی بوده است.

نماینده استاندار در کارگروه رفع موانع تولید با اشاره به تخصیص سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی تسهیلات به امر تولید در گیلان گفت: این رقم در سفر اخیر رئیس جمهور به استان گیلان اختصاص یافت که معادل ۲ برابر کل تسهیلات تخصیصی به استان طی دوره دولت نهم و دهم است.

اصغریان در کارگروه رفع موانع تولید این میزان تسهیلات را با اعلام آمادگی بانک ها عنوان کرد و افزود: با تصویب قانون رفع موانع تولید، از ماه جاری روند پرداخت های بانکی به حالت عادی برمی گردد و به زودی بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی رفع می شود.

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کرد: برای کیفی کردن مصوبات کارگروه قبلی، مشکلات واحدهایی که هنوز رفع نشده در قالب مقررات جدید قانون رفع موانع تولید بازبینی می شود و راهکار جدید لازم برای رفع مشکلات مصوب می کنیم.

علی منتظری گفت: پیشنهادی دولت و تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی راهکارهای توانمندی در چارچوب قوانین جدید برای حل مشکلات واحدهای تولیدی پیش بینی شده است.

وی افزود: از این پس برای سرعت بخشی به منظور رسیدگی به مشکلات واحدها، جلسات کارگروه های بعدی نیز با حضور تولیدکنندگان چندین شهرستان به صورت منطقه ای برگزار می شود.

جلسه کارگروه حمایت از تولید گیلان، با حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان و تولیدکنندگان شهرستان های تالش، رضوانشهر و ماسال در شهرستان تالش تشکیل شد.