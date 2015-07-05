به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی صبح یکشنبه در آئین افتتاح اداره آموزش و پرورش بخش آبپخش اظهار داشت: جایگاه آموزش و پرورش در جامعه بسیار مهم است و هزینههایی که برای آموزش و پرورش صورت میگیرد سرمایهگذاری بلند مدت برای تعلیم و تربیت است.
وی ارتقای کیفیت آموزش و پرورش را به عنوان یکی از دستاوردهای مهم استقلال این اداره در آبپخش عنوان کرد و ادامه داد: مردم همواره خواستار کیفیت بخشی به آموزش و پرورش هستند و نیاز است که با جدیت در این زمینه حرکت کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه اندیشههای پویای همکارانم در مدارس سراسر استان را در تصمیمگیریها لحاظ خواهیم کرد، افزود: توجه به نخبگان فرهنگی و صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت را وظیفه خود میدانم.
وی از تلاش ویژه برای تقویت شوراهای آموزش و پرورش و مدارس در سطح استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: یکی از اصول بنیادین در آموزش و پرورش استان، برنامهمحوری و داشتن برنامه عملیاتی در همه سطوح است.
کرمی از تلاش ویژه برای ارتقای جایگاه علمی دانش آموزان استان به بالاتر از میانگین کشوری در قالب برنامه یکساله خبر داد و گفت: به منظور دستیابی به جایگاه یک رقمی در سطح کشور نیز برنامهریزی داریم.
بخشدار آبپخش نیز در این مراسم با اشاره به پیشینه فرهنگی بخش آبپخش اظهار داشت: بخش آبپخش از دیرباز مهد فرهنگ و هنر و ادب بوده و جایگاه والایی در کشور و استان دارند.
علی مردانلو افزود: از این بخش چهرههای شاخصی در سطوح مختلف علمی و فرهنگی به استان و کشور معرفی شدهاند و همواره نام بخش آبپخش با فرهنگ، هنر و دینداری عجین بوده است.
مردانلو استقلال اداره آموزش و پرورش آبپخش را هدیه دولت تدبیر و امید به مردم با فرهنگ آبپخش خواند و افزود: در گذشته نیز تلاشهای فراوانی برای تحقق این امر صورت گرفته بود ولی منتج به نتیجه نشده بود ولی با عنایت دولت تدبیر و امید پس از سالها انتظار، خواسته بحق مردم محقق شد.
بخشدار آبپخش با تقدیر از همه افرادی که در راستای استقلال آموزش و پرورش آب پخش تلاش داشتند، اضافه کرد: امیدواریم شاهد ارتقای کمی و کیفی آموزش و پرورش در این بخش باشیم.
حجتالاسلام خداداد رضایی امام جمعه آبپخش نیز در این آئین با بیان اینکه استقلال آموزش و پرورش آرزوی دیرینه مردم آبپخش بوده است، افزود: نیازهای این اداره باید مورد توجه قرار بگیرد و افرادی نیز که در این اداره استخدام میشوند، با رعایت قوانین و مقررات باشد.
در آین آئین، اداره آموزش و پرورش بخش آبپخش افتتاح شد و علیرضا سلطانی به عنوان سرپرست اداره آموزش و پرورش بخش آبپخش معرفی شد.
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