تولید ملی بستر اصلی جهاد اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود وکیلی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان که در محل استانداری برگزار شد، تولید ملی را بستر اصلی جهاد اقتصادی و مبارزه با قاچاق دانست و خاطر نشان کرد: تولید ملی به این مفهوم است که اندیشه‌ها، خلاقیت‌ها، ابتکارات و اختراعات و تحرکات علمی بستری عام پیدا کنند و به یک فرهنگ و باور نهادینه تبدیل شوند.

وی ضمن تاکید بر این مطلب که مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز نیازمند عزم ملی است افزود: در این بین همکاری و تعامل دستگاه های قضائی، انتظامی و نظامی برای مبارزه مؤثر با پدیده مذموم قاچاق باید تقویت شود.

این مقام مسئول با بیان این مطلب که باور تولید ملی باعث می شود اندیشه‌ها و خلاقیت‌هایی که در باورهای درونی ریشه دارند، فرهنگی نافذ، مستمر و پایدار ایجاد کنند تصریح کرد: فرمان معظم له هدایتگر و راهگشا برای انجام یک مبارزه جدی با پدیده شوم قاچاق است و باید دست اندرکاران با عزمی راسخ با پدیده مخرب قاچاق در سطح کلان برخورد و از مبادی ورودی و مرزی موارد را کنترل کنند.

کالاهای تولید داخل در جهان کم رقیب هستند

وکیلی با اشاره به اینکه اگر کنترل در ورودی ها بیشتر و دقیق تر باشد و برخورد با متخلفان در سطح عمده افزایش یابد مشکلات در داخل استانها کمتر خواهد شد و بازار عرضه نظم و آرامش بیشتری می گیرد عنوان کرد: باید در انجام اقدامات فرهنگی و تبلیغی واقعیات را برای مردم به تصویر بکشیم تا آحاد مردم به عمق فاجعه ای که بر اثر استفاده از کالاهای خارجی و قاچاق شکل می گیرد آگاه شوند.

وی با یادآوری این مطلب که جامعه باید وضعیت بیکاری جوانان و تعطیلی کارخانجاتی را که بعلت استفاده از کالاهای خارجی رخ می دهد را درک کند، ابراز داشت: بسیاری از کالاهای تولید داخل تبدیل به کالاهایی کاملاً کم رقیب شده‌اند و ما در سطوح عالی جهانی قرار داریم و در عمل نیز بخوبی نمایان شده است.

استاندار سمنان در خاتمه ابراز داشت: ما می‌توانیم با شناخت منابع و ظرفیت‌های سرشار ملی، مدیریت هوشمندانه‌ کار و کارآفرینی، به ‌تدریج به توسعه و پیشرفت پایدار مناسب در تولید دست پیدا کرده و به این ترتیب خود بخود قاچاق کالا و ارز از کشور منتفی خواهد شد.

در این جلسه گزارش کارگروه فرهنگی و تبلیغات کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در زمینه فعالیت ها و اقدامات دستگاه ها در سالروز صدور فرمان مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه و موضوعات مرتبط با مصرف کنندگان عمده فرآورده های نفتی، گازرسانی به واحدهای مصرف کننده فرآورده های فسیلی، طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، استقرار و فعالیت نمایندگی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان، تهیه انیمیشن ها و تله فیلم ها در راستای تبیین قبح قاچاق و فواید کالاهای داخلی، کارکردگرایی کمیسیون استان و نحوه حمایت از واحدهای تولیدی کالاهای داخلی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.