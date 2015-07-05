شورا و شهرداری باید همه کاره شهر باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در ابتدای یکصد و شصت و هفتمین جلسه شورا، گفت: امروز روز شهرداری ها و دهیاری ها است و ما امیدواریم که در چنیین روزی شهرداری ها در جایگاه واقعی خود قرار گیرند.

وی با اشاره به سخنان معاون فرمانداری تهران که در مذمت مدیریت شهری سخن گفته بود، افزود: اگر به اصل ۱۰۳ قانون اساسی مراجعه کنید می بینید به صراحت آمده که «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند» و این در حالی است که خود دولت محترم نیز به دنبال تشکیل مدیریت یکپارچه شهری است.

چمران اظهار داشت : شورا و شهرداری مجموعه مدیریت شهری را تشکیل می دهند و اتفاقا باید گفت شورا و شهرداری همه کاره شهرند و باید هم باشند چرا که امروزه راه برون رفت از معضلات با ایجاد مدیریت واحد شهری میسر می شود.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به تورق تاریخی ایام پیش رو پرداخت و گفت: جا دارد اشاره ای به روز ۱۲ تیر ماه سالروز حمله جنایتکارانه ناو امریکایی وینسنت به هواپیمای مسافربری داشته باشیم، روزی که هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران با ۲۹۰ نفر مسافر به قعر دریا سقوط کرد تا جنایتی دیگر به جنایات امریکا افزوده شود. یاد این عزیزان را گرامی می داریم.

چمران در ادامه تصریح کرد: روز گذشته ۱۳ تیر ماه سالروز آزادی الجزایر است ، کشور مسلمانی که بعد از سال ها از استعمار فرانسه آزاد شد.

وی افزود: روز ۱۴ تیر ماه نیز یاد آور به اسارت گرفته شدن ۴ تن از ایرانیان عزیز (حاج احمد متوسلیان، سید محسن موسوی، کاظم اخوان و تقی رستگار) در لبنان است که توسط فالانژیست ها و صهیونیست ها ربوده شدند و از آن زمان هنوز اطلاع دقیقی از وضعیت این عزیزان در دست نیست و همچنان در پرده ای از ابهام باقی مانده، البته این خاصیت لبنان و شیعیان آن است، همچنان که مبارز بزرگ تشییع امام موسی صدر نیز در لبنان ربوده شد و هنوز وضعیت وی در هاله ای از ابهام باقی مانده است.

‌رییس شورای اسلامی شهر تهران همچنین با اشاره به فرا رسیدن لیالی قدر گفت: امشب اولین شب از شب های قدر و شب ضربت خوردن مولای متقیان علی (ع) است فردی که در سخت ترین حالات به یاد خدا بود و در همه صحنه ها و عرصه ها نمونه کاملی برای جانشین پیامبر اسلام بود. پیشاپیش شهادت امام اول شیعیان را به همه مسلمانان و شیعیان تسلیت می گوییم.