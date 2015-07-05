همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آذرکار - مسئول کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این باره گفت: پس از برگزاری سه دوره مداوم همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات طی ۳ سال گذشته، چهارمین دوره این همایش، دی ماه ۹۴ برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه «سازوکارهای سنجش، پایش و کنترل در حوزه راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات» به عنوان موضوع چهارمین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات انتخاب شد، ادامه داد: تبیین مفاهیم و سازکارهای سنجش، پایش و کنترل راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات، طراحی شاخص‏ها و ارزیابی تاثیرات در این حوزه و معرفی چارچوب ها، به روش ها و استانداردهای راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات از جمله محورهای این دوره از همایش محسوب می شوند.

مسئول کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات سازمان نظام صنفی رایانه ای موضوعاتی چون ارائه تجارب موفق، ارائه الگوهای بین المللی در زمینه راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات و بررسی مشکلات مشاوران فاوا در طراحی و اجرای پروژه های سنجش، پایش و کنترل را از دیگر محورهای این همایش برشمرد.

اطلاعات مربوط به این همایش در وبگاه آن به نشانی www.itcg.ir قابل دسترسی است و زمان ثبت نام در چهارمین دوره همایش بزودی اعلام خواهد شد.

اولین دوره همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات که زمستان ۹۱ از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران برگزار شد، بیشتر به تشریح مفاهیم راهبری سازمانی فناوری اطلاعات به عنوان یکی از الزامات رشد و بهره‌وری درسازمان‌ها پرداخت؛ رویکرد دومین همایش، ارتقاء ظرفیت کارفرمایی در تعریف و اجرا پروژه‏ها و خدمات فناوری اطلاعات بود و در سومین دوره این همایش رویکرد ممیزی فناوری اطلاعات مدنظر قرار گرفت و تجارب متعدد مدیریتی داخلی و بین المللی در این حوزه تشریح و بررسی شد.