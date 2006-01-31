كاظم جلالي: براي برنده شدن در موضوع هسته اي بايد از همه ظرفيت هاي ملي استفاده كرد

كاظم جلالي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، موقعيت ديپلماسي پرونده هسته اي كشورمان را درشرايط كنوني بسيارحساس و تاثيرگذار خواند و تصريح كرد : شرايط پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران به حدي رسيده است كه مسئولان كشوربايد يك تصميم جدي و استراتژيك در برابر موضعگيرهاي كشورهاي غربي بگيرند.

وي گفت : پرونده هسته اي يك پرونده ملي است و مسئولان كشور بايد تلاش كنند كه در عرصه ديپلماسي از نيروهاي باتجربه و خبره استفاده كنند، به طوري كه با پلك زدن ديپلمات هاي مقابل بتوانند به تحليل نقطه نظريات آنان بپردازند.

جلالي در خاتمه با اشاره به فشارهاي كشورهاي غربي در پرونده هسته اي كشورمان اظهار داشت : ما بايد تلاش كنيم از تمام ظرفيت هاي موجود در برابر كشورهاي غربي استفاده كنيم تا بازنده اين بازي نباشيم، زيرا اين يك پرونده ملي و همگاني است.