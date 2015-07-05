کمر صنعت خوزستان زیر بار مشکلات در حال خرد شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا طباطبایی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه طرح ۵۵۰ هزار هکتاری استان خوزستان در محل نمایشگاه بینالمللی اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهرک صنعتی شماره سه اهواز، ۱۴۰ هکتار مساحت دارد که ۹۰ هکتار آن واگذار شده و از این میزان نیز ۸۰ هکتار واحد صنعتی فعال دارد که تاسیسات زیربنایی هم در آن لحاظ شدهاند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نبود حمایت از شهرکهای صنعتی را شاهد هستیم، گفت: تاکنون مدت چهار ماه است که صنعتگران ما هیچگونه دریافتی از نفت و حفاری نداشتهاند و سرمایه در گردش آنها کاهش پیداکرده در حالی که پرداختها باید بهصورت ماهیانه صورت بگیرد.
عضو هیئترئیسه شهرک صنعتی شماره سه اهواز تصریح کرد: بهرههای ۳۳ درصدی بانکها برای ما چون بیشتر از ۱۰ درصد سود نداریم، سخت است. متاسفانه دارایی و بیمه هم هیچ تخفیفی برای ما در نظر نگرفتهاند.
طباطبایی تاکید کرد: کمر صنعتگران در حال خرد شدن است. عمده فعالیت واحدهای فعال در این شهرک در چارچوب صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد و ساخت لولههای بتنی آب و فاضلاب است.
وی عنوان کرد: خوشبختانه با حسن نیت فولاد اکسین و فرمانداری، قراردادی را با شرکت فولاد اکسین منعقد کردیم و معضل خرید مواد اولیهای که باید از تهران انجام میشد را حل کردیم. در واقع با این تفاهمنامه میزان ۱۰ تن کل محصولات تولیدی ورقها را به ما اختصاص بدهند.
عضو هیئترئیسه شهرک صنعتی شماره سه اهواز ادامه داد: در حال حاضر دو نوع ورق مورد نیاز داریم و این قرارداد محدودیت زمانی ندارد و هر سال تمدید میشود. خدماتی که ما متعهد شدیم هم این است که بهصورت سهماهه مبلغی را به قیمت روز به شرکت فولاد اکسین پرداخت کنیم.
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