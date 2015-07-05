احداث شهر قرآنی در اراضی عباس آباد/ تقدیر از ۶۰ چهره برتر قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه دومین دوره مسابقات قرآنی بازنشستگان شهرداری تهران با حضور عبدالمقیم ناصحی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، مصطفی منتظرالمهدی، مدیر عامل سازمان بازنشستگی و جمعی از فعالان قرآنی کشور با تقدیر از چهره‌های قرآنی در سالن همایش‌های سازمان حج و زیارت برگزار شد.

در این همایش، عبدالمقیم ناصحی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، ضمن ابراز خرسندی از حضور در خانواده قرآنی بازنشستگان شهرداری تهران، ماه مبارک رمضان را برترین ماه دانست و گفت: تمامی کتب آسمانی در ماه مبارک رمضان نازل شده است و دلیل برتری این ماه نسبت به ماه‌های دیگر همین موضوع است.

وی با اشاره به نزدیک لیالی قدر، افزود: علت اینکه ما به لیالی قدر نگاه محترمانه و ارزشمند نسبت به شب های دیگر داریم، نه فقط به دلیل ضربت خوردن و شهادت مولای متقیان است، بلکه فضیلت شب های قدر به دلیل نزول قرآن در این شب‌هاست.

ناصحی قرآن را نقشه راه و آیین جاوید زندگی بشری دانست و تصریح کرد: همانطور که کشتی و هواپیما و... برای حرکت و رسیدن به مقصد نقشه راه می‌خواهد، انسان که اشرف مخلوقات است حتما برای رسیدن به مقصود که همان راه حق است، نیازمند نقشه راهنماست که همان قرآن کریم است.

به گفته ناصحی موضوعات قرآن کریم به عنوان یکی از عمده‌ترین موضوعات مطرح در شورای اسلامی شهر تهران است که بنا بر مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در تمامی سراهای محلات یک سرای قرانی برای آموزش، بحث و تفکر در قرآن کریم احداث شده است.

وی همچنین از احداث شهر قرآنی در اراضی عباس آباد در آینده نزدیک خبر داد و افزود: باغ بزرگ قرآنی در اراضی عباس آباد با ویژگی‌های منحصر بفرد که می توان گفت نمونه آن را در هیج کجای دنیا نمی‌توان مشاهده کرد در حال احداث است که امیدورایم ثمرات آن شامل گرایش و توجه بیشتر جوانان به موضوعات قرآنی شود.

در ادامه مصطفی منتظرالمهدی، مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، برگزاری دومین دوره مسابقات قرانی را افتخار سازمان بازنشستگی دانست و خاطر نشان کرد: به لطف خدای متعال امسال دومین دوره مسابقات قرآن کریم را در ده رشته اذان، تلاوت و تحقیق، روخوانی و روانخوانی، حفظ یک جزء، احکام، تفسیر، سیره معصومین (علیهم السلام)، خوشنویسی یک آیه از قرآن کریم، نقاشی داستان‌های قرآنی و شعر آیینی و با حضور قریب به ۷۰۰ شرکت کننده با موفقیت برگزار کردیم.

وی افزود: تعداد شرکت کنندگان در دومین دوره مسابقات قرانی نسبت به سال گذشته افزایش سه برابری داشته است که این خود نشانگر افزایش اعتماد بازنشستگان به برنامه های فرهنگی سازمان بازنشستگی است.

به گفته منتظرالمهدی، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران در حوزه معنوی سازی فضای بازنشستگان، برنامه ویژه ای دارد که از جمله آن بهره مندی از اماکن متبرکه شهر تهران، از جمله حرم مطحر عبدالعظیم حسنی (ع) است که مقدمات اولیه آن برای بهره مندی بازنشستگان فراهم شده است.

وی در پایان از حضور پرشور بازنشستگان در دومین دوره مسابقات قران تشکر و قدردانی کرد و گفت: امیدواریم در اجرای برنامه های فرهنگی متنوع که بهانه کوچکی برای فعالیت اجتماعی و حضور بیشتر بازنشستگان در اجتماع است، گام های مثبتی برداریم.

از نکات قابل توجه این دوره مسابقات حضور بیش از ۷۵ بازنشسته شهرداری تهران در سنین بالای ۷۰ سال اشاره کرد که با فرزندان خود، در مسابقات شرکت کرده اند و به اجرای مسابقه با همسالان خود می پردازند.

در پایان این مراسم، از ۶۰ چهره برتر قرآنی بازنشسته شهر تهران، با اهدای جوایز نفیس، تقدیر شد.