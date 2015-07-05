مرزبان از هدایت پدیده کنار رفت/ مهاجری سرمربی جدید مشهدی ها

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مرزبان که دومین سال حضورش در تیم پدیده را سپری می کرد به دنبال اختلاف نظری که با مسئولان این باشگاه برای در اختیار گرفتن دستیار خارجی پیدا کرده بود از این تیم جدا شد.

یک مقام مسئول در تیم پدیده با تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: اصلا بحث برکناری مطرح نبوده، اما به طور کاملا توافقی همکاری پدیده با علیرضا مرزبان به پایان رسید.

وی در باره انتخاب محمدرضا مهاجری به عنوان سرمربی پدیده، اظهار داشت: مهاجری گزینه اصلی ماست، اما هنوز اتفاقی درباره انتخاب سرمربی جدید نیفتاده است. با این حال در جلسه عصر امروز سرمربی تیم مشخص و معرفی خواهد شد.