  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۴:۱۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مرزبان از هدایت پدیده کنار رفت/ مهاجری سرمربی جدید مشهدی ها

مرزبان از هدایت پدیده کنار رفت/ مهاجری سرمربی جدید مشهدی ها

سرمربی تیم فوتبال پدیده مشهد به دنبال اختلاف نظری که با مسئولان این باشگاه پیدا کرد از این تیم جدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مرزبان که دومین سال حضورش در تیم پدیده را سپری می کرد به دنبال اختلاف نظری که با مسئولان این باشگاه برای در اختیار گرفتن دستیار خارجی پیدا کرده بود از این تیم جدا شد.

یک مقام مسئول در تیم پدیده با تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: اصلا بحث برکناری مطرح نبوده، اما به طور کاملا توافقی همکاری پدیده با علیرضا مرزبان به پایان رسید.

وی در باره انتخاب محمدرضا مهاجری به عنوان سرمربی پدیده، اظهار داشت: مهاجری گزینه اصلی ماست، اما هنوز اتفاقی درباره انتخاب سرمربی جدید نیفتاده است. با این حال در جلسه عصر امروز سرمربی تیم مشخص و معرفی خواهد شد.

کد مطلب 2852106

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها