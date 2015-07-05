به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، نیلوفر حیدری و رضا ایمانی مربیان این کارگاهِ ادبی هستند که با موضوع‌های دینی و آیینی داستان‌نویسی و قصه‌‌گویی را به کودکان و نوجوانان آموزش می‌دهند.

بر اساس این خبر، مربی برای قصه‌گویی در گروه سنی ب و ج (اول تا ششم دبستان)، سه داستان را انتخاب می‌کند اما داستان ناتمام باقی می‌ماند و از بچه‌ها خواسته می‌شود ادامه داستان را بنویسند و در صورت تمایل تصویرگری آن را هم انجام ‌دهند.

داستان فرشته‌ای که هر شب برای بچه‌هایی که کار خوبی کرده بودند ستاره‌ای هدیه می‌داد اما یک شب ستاره‌هایش را گم می‌کند و کودکی تصمیم می‌گیرد تا ستاره‌های فرشته را پیدا کند یکی از ای داستان‌هاست.

در عین حال، خروسی که صبح‌ها خواب می‌ماند و نمی‌تواند دیگران را برای نماز صبح بیدار کند و به دنبال راه چاره‌ای است تا سحرخیر شود.

همچنین داستان گوسفندی که کوچک بود و دیگران او را به خاطر اندازه کوچکش مسخره می‌کردند و گوسفند تصمیم می‌گیرد کاری کند تا دیگر مورد تمسخر دوستانش نباشد.

بر همین اساس، برای گروه سنی د و ه (دوره اول و دوم متوسطه) برای پسران داستانی با عنوان «عملیات ویژه سحری» بازگو می‌شود که داستان پسری است که قول داده بود تا پدربزرگش را برای سحری بیدار کند اما وقتی از خواب بلند می‌شود که ۱۰ دقیقه بیش‌تر تا اذان فرصت باقی نمانده است.

همچنین برای دختران داستانی با عنوان «سحری اسپشیال» داستان دختری است که قرار بوده سحری را آماده و خانواده‌اش را بیدار کند اما خواب می‌ماند و نزدیک سحر از خواب بلند می‌شود.

بر اساس این گزارش، در بخش قصه‌گویی همچنین دو داستان از سوی مربی انتخاب و برای کودکان گروه سنی «الف تا ج» گفته می‌شود.

«قصه فرشته‌ مهربان که ستاره‌هایشان را گم کرده» داستان دیگری است که برای روایت آن، از قبل ستاره‌هایی با استفاده از سیخ چوبی و مقوای رنگی تهیه می‌شود و در حین اجرای داستان در اختیار کودکان قرار می‌گیرد.

داستان «کلوچه‌‌های خدا» داستان خرسی است که برای تشکر از خداوند به خاطر گل‌ها سبزه‌های بهار کلوچه‌هایی درست می‌کند و به سمت خانه خدا که فکر می‌کند بالای کوه است راه می‌افتد.

در این کارگاه، خاطره‌ها هم تبدیل به داستان می‌شود و مربیان با بچه‌ها درباره‌ی گره‌افکنی، اوج و گره‌گشایی گفت‌و‌گو می‌کنند.

بیست و سومین نمایشگاه قرآن کریم هر شب از ساعت ۱۹ تا ۲۴ در محل باغ موزه دفاع مقدس تهران واقع در بزرگراه حقانی، برقرار بوده و کودکان و نوجوانان می‌توانند به همراه خانواده‌های خود از برنامه‌ها و فعالیت‌های تدارک دیده شده تا پایان نمایشگاه استفاده کنند.